De Beyblade a vinil: outubro terá jogos, livros e música em shopping de Vitória

Jogos de tabuleiro, torneio de Beyblade, encontro literário, feira de vinil e música ao vivo fazem parte da programação gratuita de outubro do Masterplace Mall, no Barro Vermelho, em Vitória. As atividades acontecem ao longo do mês e incluem atrações para diferentes públicos.
A programação começa no dia 3 de outubro, com o Game Master, das 9h às 19h. O encontro será realizado no corredor em frente à Smart Fit e disponibilizará mais de 100 opções de jogos de tabuleiro modernos para os participantes.
Entre os dias 6 e 10 de outubro, o shopping recebe a Feira do Neném & Gestante, no piso L1. O evento reúne produtos e artigos voltados para gestantes, bebês e famílias. A feira funciona das 12h às 21h de terça a sexta-feira e das 10h às 21h no sábado.
No dia 10, às 15h, acontece o Amigo Livro – Encontro de 10 Anos, que celebra uma década do clube de leitura. A programação terá quiz temático, troca de experiências e sorteio de brindes entre os participantes.
Para os fãs de cultura geek, o Torneio de Beyblade X será realizado no dia 17, das 14h às 18h. A competição é promovida em parceria com a Otaku Studio e a OBVIX (Organização de Beyblade do Espírito Santo) e reúne colecionadores e competidores em disputas nas arenas.
Fechando a programação, a Feira Capixaba do Vinil acontece no dia 31, das 10h às 17h. O encontro reúne expositores de discos e colecionadores interessados em diferentes títulos e raridades do formato.
Nas sextas-feiras de outubro, o projeto Master Music Mall leva apresentações musicais para a Praça de Alimentação, a partir das 18h. O cantor Henrique Fontoura será responsável pelas apresentações.
O estacionamento do shopping é gratuito a partir das 18h nas sextas-feiras.
- 3/10: Game Master — 9h às 19h
- 6 a 10/10: Feira do Neném & Gestante — terça a sexta, 12h às 21h; sábado, 10h às 21h
- 10/10: Amigo Livro – Encontro de 10 Anos — 15h
- 17/10: Torneio de Beyblade X — 14h às 18h
- 31/10: Feira Capixaba do Vinil — 10h às 17h
- Todas as sextas-feiras: Master Music Mall com Henrique Fontoura — a partir das 18h, na Praça de Alimentação
Masterplace Mall – programação de outubro
Local: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
Entrada: gratuita