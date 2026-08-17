Candidato da UP ao governo do ES declara R$ 50,5 mil em bens

O servidor público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Rafael Demuner, que vai que vai tentar conquistar o cargo de governador do Estado nas urnas em outubro deste ano pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 50,5 mil em bens.





A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.