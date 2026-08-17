Candidato da UP ao governo do ES declara R$ 50,5 mil em bens

O servidor público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Rafael Demuner, que vai que vai tentar conquistar o cargo de governador do Estado nas urnas em outubro deste ano pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 50,5 mil em bens.
A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.
O patrimônio do candidato da UP é referente à soma dos valores de R$ 41,9 mil de um automóvel e R$ 8,6 mil depositados em conta corrente. No sistema, os bens foram cadastrados da seguinte maneira:
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 41.900,00
Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 8.650,00
A companheira de chapa do servidor, Dionary Sarmento (UP), também declarou seu patrimônio para registrar a candidatura ao cargo de vice-governadora. A concorrente possui R$ 134.910,84 em bens, sendo um apartamento de R$ 120 mil e o restante em depósito bancário.
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