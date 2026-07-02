Grave acidente mata duas pessoas na BR 262 em Iúna

Duas pessoas morreram em um acidente na BR 262, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência.





As circunstâncias do acidente ainda são apuradas. Dois dos veículos envolvidos ficaram praticamente destruídos. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.





A reportagem aguarda informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.





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