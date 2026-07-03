Assassinos, traficantes e miliciano: veja lista de foragidos de Norte a Sul no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) divulgou, nesta sexta-feira (3), uma lista com 32 foragidos da Justiça procurados por crimes cometidos nas Regiões Norte, Noroeste e Sul do Estado. Entre eles estão investigados e condenados por homicídios, tráfico de drogas e um homem apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo miliciano do Rio de Janeiro.





Segundo a Sesp, o objetivo da divulgação é incentivar a população a colaborar com as investigações, repassando informações que possam levar à localização e prisão dos foragidos por meio do Disque-Denúncia 181.





De acordo com o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Leandro Barbosa Morais, a participação da população é fundamental.





"Contamos com a contribuição da população, por intermédio do 181, para encontrarmos esses foragidos. Temos certeza que a população auxiliará para que sejam encontrados."