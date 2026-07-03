Assassinos, traficantes e miliciano: veja lista de foragidos de Norte a Sul no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) divulgou, nesta sexta-feira (3), uma lista com 32 foragidos da Justiça procurados por crimes cometidos nas Regiões Norte, Noroeste e Sul do Estado. Entre eles estão investigados e condenados por homicídios, tráfico de drogas e um homem apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo miliciano do Rio de Janeiro.
Segundo a Sesp, o objetivo da divulgação é incentivar a população a colaborar com as investigações, repassando informações que possam levar à localização e prisão dos foragidos por meio do Disque-Denúncia 181.
De acordo com o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Leandro Barbosa Morais, a participação da população é fundamental.
"Contamos com a contribuição da população, por intermédio do 181, para encontrarmos esses foragidos. Temos certeza que a população auxiliará para que sejam encontrados."
Foragidos da Região Sul
Na Região Sul, entre os procurados, está Altair Leandro Mengali Virginia (vulgo Léo, Dente, Dentinho). Condenado a 26 anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, é apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim e foragido do sistema prisional, com mandado de recaptura em aberto desde 2020.
Para tentar se manter no anonimato, ele também usa identidade falsa, apresentando-se como Jefferson Franklin dos Reis.
Outro nome divulgado é Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como "Waguinho Batman". Natural do Rio de Janeiro, ele é acusado de ser o mandante do assassinato de um vereador em Presidente Kennedy, em 2021.
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou sua suposta ligação com um grupo miliciano fluminense envolvido em crimes como roubos, homicídios, tráfico de armas, fraudes e obstrução da Justiça.
Entre os nomes divulgados está Itamar Pereira da Silva, que possui mandado de prisão preventiva por um homicídio qualificado ocorrido em abril de 2024, em Montanha. Segundo a investigação, a vítima comemorava o aniversário da mãe quando uma discussão por causa de fogos de artifício terminou em assassinato.
Após atirar contra o vizinho, Itamar teria perseguido a vítima e a golpeado com uma faca antes de fugir. A Polícia Civil apurou que ele pode ter seguido para Minas Gerais e, posteriormente, para a Bahia.
Outro procurado é Robson Fernando Cozer Junior, conhecido como "Peu". Foragido do sistema prisional, ele é acusado de matar um homem após uma briga em um bar, em Mantenópolis, em 2018.
Conforme a investigação, depois de ser agredido durante a discussão, ele buscou uma arma de fogo, interceptou a vítima e efetuou os disparos antes de fugir. O autor fugiu a pé logo após os disparos e segue foragido.
Foragidos da Região Norte
A lista inclui ainda Bryan Lyrio Deolindo, de 35 anos, considerado um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Segundo a Sesp, ele acumula 15 mandados de prisão por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
As investigações apontam que Bryan é líder do grupo criminoso conhecido como Tropa do Urso, associado ao Comando Vermelho (CV), e estaria escondido no Rio de Janeiro.
Como denunciar
A Sesp reforça que informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que oferece três canais de atendimento:
- Telefone: basta ligar para o número 181, disponível 24 horas por dia.
- Site: pelo portal do Disque-Denúncia (clique aqui), onde é possível enviar relatos, fotos e vídeos.
- WhatsApp: por meio do número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.
Segundo a secretaria, todas as denúncias são anônimas e as informações recebidas são investigadas pelas forças de segurança.