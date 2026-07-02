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Caparaó

Foragido há 10 anos é preso após denúncia de agressões em Muniz Freire

Publicado em

02 jul 2026 às 17:19

Um homem de 60 anos, foragido da Justiça há mais de dez anos por um homicídio qualificado cometido em Cariacica, foi preso na terça-feira (30) durante a investigação de uma denúncia de agressões contra uma idosa de 73 anos e uma pessoa com deficiência, em Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Civil, a pessoa com deficiência também pode ter sido vítima de violência sexual. As investigações sobre esse caso continuam. A corporação não divulgou detalhes do homicídio pelo qual o suspeito era procurado. 


Após ser levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
BR 101

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 02/07/2026 às 21:00
Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Motociclista colidiu com caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica Isabelle Oliveira | Leitor AG

Um motociclista de 20 anos, identificado como Mário Vieira Mendes, morreu em um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 288 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na noite de quinta-feira (2). A via no sentido Serra chegou a ser interditada logo após a colisão, às 17h, mas foi liberada por volta das 20h30. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão seguia do município da Serra para Cariacica. Na altura do bairro Padre Mathias, o condutor fez um balão para entrar a esquerda, momento em que a moto, que ia no sentido Serra, bateu no automóvel. 

Mário Vieira Mendes, de 20 anos, morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Mário Vieira Mendes, de 20 anos, morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Arquivo pessoal

Jovem dedicado à mãe

A tia da vítima, Sirlene Souza, contou que Mário ajudava muito a mãe, que tem um problema grave no joelho, e que os dois ficaram ainda mais unidos após a perda do irmão mais velho dele.


"A mãe perdeu outro filho, o irmão dele, recentemente. O Mário era muito legal, simpático, não tinha inimigo, era dedicado à mãe. Vai ficar uma saudade", frisou a tia. 


A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista foi embora do local após receber ameaças. Mais detalhes sobre o caso foram solicitados à Polícia Civil. Quando as informações chegarem, o texto será atualizado. 


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Circulação de ônibus

Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)

Publicado em 02/07/2026 às 20:09
Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.
Estação Central de Colatina passa por reformas Divulgação | Prefeitura de Colatina

Um dos principais pontos de circulação de ônibus de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo,  a Estação Central será interditada a partir das 20 horas desta sexta-feira (3). Segundo a prefeitura municipal, vai receber a pintura do piso, uma das etapas da reforma do espaço, localizado no bairro Esplanada. 


Durante a interdição, embarques e desembarques do transporte coletivo ocorrerão na Avenida Delta, no Centro. A previsão da prefeitura é de que os trabalhos de pintura sejam concluídos no fim de semana, com reabertura da estação na segunda-feira (6), operando normalmente. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Grave acidente mata duas pessoas na BR 262 em Iúna

Publicado em 02/07/2026 às 18:42

Duas pessoas morreram em um acidente na BR 262, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência.


As circunstâncias do acidente ainda são apuradas. Dois dos veículos envolvidos ficaram praticamente destruídos. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.


A reportagem aguarda informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.


[ Texto em atualização ]

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência

Suspeito de estuprar enteada é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02/07/2026 às 13:24

Um homem de 54 anos, suspeito de estuprar a própria enteada, foi preso enquanto trabalhava em uma oficina em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona quarta-feira (1°). De acordo com as investigações, os abusos ocorreram em Itapemirim, por pelo menos três anos.


Segundo o mandado de prisão temporária do investigado, a vítima, que atualmente tem 16 anos, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O padrasto vai responder por estupro de vulnerável. 


A Polícia Civil informou que o homem foi localizado pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória


O nome do suspeito e o bairro onde ele foi preso não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menor, conforme define o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Noroeste capixaba

Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério

Publicado em 02/07/2026 às 12:50
Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade
Leitor | A Gazeta

Um ônibus escolar invadiu uma barbearia no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (2). O proprietário do estabelecimento e duas filhas estavam no local, mas saíram ilesos.


A Prefeitura de Vila Valério informou que o ônibus pertence a uma empresa terceirizada e não realizava o transporte de estudantes no momento. Segundo a gestão, o veículo estava em manutenção. O motorista também não sofreu ferimentos.


A dinâmica do acidente não foi informada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Entenda

Maus-tratos a animais no ES: lei obriga agressores a pagarem despesas de resgate

Publicado em 02/07/2026 às 11:37
Imagem Edicase Brasil
Condenados por maus-tratos contra animais serão obrigadas a ressarcir custos 

Pessoas condenadas por maus-tratos contra animais no Espírito Santo passarão a ser obrigadas a ressarcir os custos gerados com o resgate e a recuperação das vítimas. A medida está prevista na Lei nº 12.897, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (2).


A nova legislação altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e estabelece que, após condenação definitiva nas esferas penal, civil e administrativa, o infrator deverá arcar com despesas relacionadas ao transporte, hospedagem, higienização, alimentação, atendimento veterinário e demais custos necessários para os cuidados do animal vítima de maus-tratos.


A lei também prevê que, caso esses gastos tenham sido assumidos inicialmente por organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal, as entidades poderão buscar na Justiça o ressarcimento dos valores pagos pelo agressor.


A norma entrou em vigor na data da publicação.


A nova legislação foi publicada um dia após uma operação em Guarapari resgatar sete cães, quatro gatos e diversas aves encontrados em situação de maus-tratos em uma casa com condições de insalubridade. No imóvel, uma criança de 8 anos também foi encontrada vivendo em meio à sujeira e aos animais doentes. Uma mulher de 30 anos foi presa.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Vítimas no ES

Homem é preso em condomínio de luxo suspeito de extorquir médicos

Publicado em 02/07/2026 às 11:31
Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante participou da prisão do suspeito
Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante participou da prisão do suspeito Divulgação/Polícia Civil do ES

Um homem de 56 anos, identificado como Adalberto Pussiarelli da Silva, foi preso preventivamente na manhã de quarta-feira (1º) em um condomínio de luxo em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, suspeito de integrar uma organização criminosa investigada por extorquir clínicas médicas e profissionais da saúde em diferentes estados do país.


Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão foi realizada durante uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.


De acordo com a corporação, a investigação identificou pelo menos nove casos com o mesmo modo de atuação, sendo três deles no Espírito Santo – um em Ibatiba e dois em Venda Nova no Imigrante, na Região Serrana capixaba.


Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (2), o superintendente de Polícia Regional Serrana, delegado Alberto Roque, o descreveu como um criminoso em "home office". Adalberto pesquisava sobre municípios e buscava na internet o número de unidades de saúde, para as quais efetuava ligações e, sob ameaça, extorquia dinheiro dos profissionais.

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A Gazeta

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A Gazeta
Noroeste do ES

Desentendimento termina com homem morto a facadas em Pancas

Publicado em 02/07/2026 às 10:43
Douglas de Paula Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Douglas de Paula Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local Redes Sociais

Um homem identificado como Douglas de Paula Souza foi morto a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Lírio dos Vales, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o crime teria ocorrido após um desentendimento entre pessoas que mantinham vínculo afetivo. Até o momento, três suspeitos foram detidos em flagrante. 


O delegado Robson Peixoto de Oliveira, titular da Delegacia de Pancas, informou à reportagem de A Gazeta que uma ex-namorada de Douglas está entre os detidos. Questionado sobre a motivação do crime e quem seriam os outros envolvidos, Oliveira declarou que as investigações ainda estão em andamento. "Estamos apurando ainda. É prematuro falar", disse.


A reportagem de A Gazeta continua acompanhando as investigações do caso. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro São Francisco

Dupla é presa negociando arma em estacionamento de supermercado em Cariacica

Publicado em 02/07/2026 às 09:38

Dois homens de 33 e 25 anos foram presos enquanto negociavam uma pistola no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Mário Gurgel, no bairro São Francisco, em Cariacicana noite de quarta-feira (1º).


Segundo o tenente Gomes, da Polícia Militar, equipes que realizavam patrulhamento receberam uma denúncia informando que havia suspeitos comercializando uma arma de fogo no local.


"Com essas informações, a gente prosseguiu até esse estacionamento e conseguiu localizar esses indivíduos, que apresentaram comportamento suspeito. Realizamos a abordagem e, durante a busca pessoal, localizamos esse armamento dentro de uma maleta, com três carregadores e 16 munições", afirmou o policial.


Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. Conforme a Polícia Militar, um deles possui passagem por roubo e o outro por tráfico de drogas.


A Polícia Civil informou que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após o recolhimento da fiança arbitrada pela Central de Teleflagrantes, os dois foram liberados.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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Fiação de ar-condicionado pega fogo e causa incêndio em apartamento em Colatina

Publicado em 02/07/2026 às 09:14

Um apartamento pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O morador relatou ao Corpo de Bombeiros que o incêndio teria começado na fiação do ar-condicionado. As chamas ficaram concentradas em apenas um cômodo do apartamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


Os militares controlaram o fogo e realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes, garantindo a segurança do local e da vizinhança.


Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, durante a manhã desta quinta-feira, foi realizada uma vistoria no apartamento atingido pelo incêndio. O imóvel foi interditado devido ao comprometimento das instalações elétricas e aos riscos à habitabilidade. O proprietário foi orientado a realizar os reparos necessários e, após a conclusão dos serviços, solicitar uma nova vistoria para avaliação.


Os demais apartamentos do edifício não foram interditados, pois não foi constatado nenhum risco estrutural para eles.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
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