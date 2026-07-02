Foragido há 10 anos é preso após denúncia de agressões em Muniz Freire

Um homem de 60 anos, foragido da Justiça há mais de dez anos por um homicídio qualificado cometido em Cariacica, foi preso na terça-feira (30) durante a investigação de uma denúncia de agressões contra uma idosa de 73 anos e uma pessoa com deficiência, em Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Civil, a pessoa com deficiência também pode ter sido vítima de violência sexual. As investigações sobre esse caso continuam. A corporação não divulgou detalhes do homicídio pelo qual o suspeito era procurado.





Após ser levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.