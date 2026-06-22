Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Região Serrana do ES

Uma lista com 34 procurados por crimes cometidos na Região Serrana do Espírito Santo foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta segunda-feira (22). Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.