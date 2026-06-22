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Lista da Sesp reúne 34 procurados por crimes na Região Serrana do ES

Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 18:14

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

22 jun 2026 às 18:14

Uma lista com 34 procurados por crimes cometidos na Região Serrana do Espírito Santo foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta segunda-feira (22). Entre eles, cinco são considerados de alta periculosidade e são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

A Sesp orienta que qualquer informação que possa ajudar na localização dos suspeitos seja repassada ao Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

Outros procurados da Região Serrana do ES

Veja Também 

Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como

Miliciano da lista dos mais procurados do ES está foragido há dois anos

As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal

Polícia identifica suspeitos de pichações ligadas a facção criminosa e recaptura foragido em Rio Bananal

Ricardo Duarte de Oliveira, conhecido como “Quin”, foi preso na última quinta-feira (18)

Foragido da Justiça é preso após trocar tiros com a Polícia Penal em Cariacica

Paragrafo.

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