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Foragido da Justiça é preso após trocar tiros com a Polícia Penal em Cariacica

Ele tentou resistir e fugiu dos agentes, mas acabou baleado; caso aconteceu na última quinta-feira (18), em Vila Merlo

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 10:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 jun 2026 às 10:39

Um foragido da Justiça foi preso após trocar tiros com a Polícia Penal e acabar baleado no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na última quinta-feira (18). Ricardo Duarte de Oliveira, conhecido como “Quin”, fugiu do presídio em 2020. Ele respondia por roubo qualificado. Além disso, havia denúncias de que ele andava armado pela região e intimidava moradores. 


Os policiais foram ao bairro após receberem a informação de que Ricardo estava em uma casa em Vila Merlo. Eles localizaram o suspeito no quintal. Assim que viu os agentes, o criminoso fugiu para uma área de mata. 


Uma perseguição começou. Durante a fuga, Ricardo atirou contra os policiais em dois momentos; em um deles, houve confronto e o suspeito foi baleado. Mesmo ferido, ele ainda correu pelas ruas do bairro, mas acabou alcançado. 


Ricardo foi levado para o hospital e, após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. “Essa operação reforça a importância da parceria entre a população e as forças de segurança. A denúncia anônima foi essencial para localizar esse foragido, que representava risco à comunidade. Quando a sociedade confia e contribui com informações, conseguimos agir com mais precisão”, pontuou José Franco Morais Júnior, diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo

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