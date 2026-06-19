Foragido da Justiça é preso após trocar tiros com a Polícia Penal em Cariacica

Um foragido da Justiça foi preso após trocar tiros com a Polícia Penal e acabar baleado no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na última quinta-feira (18). Ricardo Duarte de Oliveira, conhecido como “Quin”, fugiu do presídio em 2020. Ele respondia por roubo qualificado. Além disso, havia denúncias de que ele andava armado pela região e intimidava moradores.





Os policiais foram ao bairro após receberem a informação de que Ricardo estava em uma casa em Vila Merlo. Eles localizaram o suspeito no quintal. Assim que viu os agentes, o criminoso fugiu para uma área de mata.





Uma perseguição começou. Durante a fuga, Ricardo atirou contra os policiais em dois momentos; em um deles, houve confronto e o suspeito foi baleado. Mesmo ferido, ele ainda correu pelas ruas do bairro, mas acabou alcançado.





Ricardo foi levado para o hospital e, após receber alta, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. “Essa operação reforça a importância da parceria entre a população e as forças de segurança. A denúncia anônima foi essencial para localizar esse foragido, que representava risco à comunidade. Quando a sociedade confia e contribui com informações, conseguimos agir com mais precisão”, pontuou José Franco Morais Júnior, diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo.