Operação contra PicPay, BRB e governo do DF apura descontos em salários de servidores

BRASÍLIA - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz nesta sexta-feira (19) uma operação para apurar suspeitas de desvios em salários de servidores do GDF (Governo do Distrito Federal).
O órgão cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Curitiba e em São Paulo. O BRB (Banco de Brasília), a Secretaria de Economia do DF, o banco digital PicPay, do grupo J&F, e o Iprev, o instituto de previdência do Distrito Federal, são alvo da operação.
A Vice-Procuradoria-Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do Ministério Público coordenam a operação junto ao Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado), que conduziu a investigação.
A reportagem procurou o BRB e o PicPay, que não se posicionaram até a última atualização desta reportagem.