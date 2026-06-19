Operação contra PicPay, BRB e governo do DF apura descontos em salários de servidores

BRASÍLIA - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz nesta sexta-feira (19) uma operação para apurar suspeitas de desvios em salários de servidores do GDF (Governo do Distrito Federal).





O órgão cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Curitiba e em São Paulo. O BRB (Banco de Brasília), a Secretaria de Economia do DF, o banco digital PicPay, do grupo J&F, e o Iprev, o instituto de previdência do Distrito Federal, são alvo da operação.