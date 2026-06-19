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Ministério Público

Operação contra PicPay, BRB e governo do DF apura descontos em salários de servidores

Alvos da operação ainda não se manifestaram; instituto de previdência do DF também está na mira; MP do DF investiga suposto esquema de descontos irregulares em salários de servidores

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 09:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2026 às 09:48

BRASÍLIA - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz nesta sexta-feira (19) uma operação para apurar suspeitas de desvios em salários de servidores do GDF (Governo do Distrito Federal).


O órgão cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Curitiba e em São Paulo. O BRB (Banco de Brasília), a Secretaria de Economia do DF, o banco digital PicPay, do grupo J&F, e o Iprev, o instituto de previdência do Distrito Federal, são alvo da operação.

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A Vice-Procuradoria-Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do Ministério Público coordenam a operação junto ao Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado), que conduziu a investigação.


A reportagem procurou o BRB e o PicPay, que não se posicionaram até a última atualização desta reportagem.

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