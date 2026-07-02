Suspeito de estuprar enteada é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 54 anos, suspeito de estuprar a própria enteada, foi preso enquanto trabalhava em uma oficina em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (1°). De acordo com as investigações, os abusos ocorreram em Itapemirim, por pelo menos três anos.





Segundo o mandado de prisão temporária do investigado, a vítima, que atualmente tem 16 anos, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O padrasto vai responder por estupro de vulnerável.





A Polícia Civil informou que o homem foi localizado pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.





O nome do suspeito e o bairro onde ele foi preso não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menor, conforme define o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).