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CBN Vitória ao vivo: você lembra em quem votou na eleição de 2022?; conheça as regras para renovação automática da CNH

No programa desta sexta-feira (3), 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 09:49

Publicado em 

03 jul 2026 às 09:49
No programa CBN Vitória desta sexta-feira (3),  de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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