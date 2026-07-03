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Violência

Jovem é esfaqueada pelo marido e salva pela sogra em Linhares

Publicado em

03 jul 2026 às 10:53

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo marido, de 24, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pela sogra, que conseguiu interromper as agressões.


A sogra relatou aos policiais que, ao chegar ao local, viu o filho desferindo golpes de faca contra a nora. Diante da situação, entrou em luta corporal com ele e conseguiu retirar a faca da mão do rapaz. Com a chegada de testemunhas, o suspeito fugiu e não foi localizado.


De acordo com a PM, familiares informaram que o jovem estaria em surto e sem fazer uso da medicação prescrita para tratamento de transtornos mentais. A vítima foi socorrida pela sogra e levada ao Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre o caso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Horário estendido

Linha do aquaviário terá viagens extras para atender festival de música na Prainha

Publicado em 03/07/2026 às 10:49
Sistema Aquaviário terá viagens extras para programação na Prainha Thalisson Bandeira | Ceturb-ES
A linha 402 (Praça do Papa x Prainha) do Sistema Aquaviário vai ter uma programação especial nesta sexta-feira (3) e sábado (4) para o Vila Rock Festival, que acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) acrescentou viagens até 0h30min para o retorno do público após o encerramento das apresentações. No total, serão 57 viagens a mais, ocorrendo a cada 20 minutos entre as estações no início da operação e a cada 15 minutos próximo ao término. 

Horários da linha 402

Sexta-feira (03/07)


Partidas da Prainha: 19h45, 20h05, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.


Partidas da Praça do Papa: 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.


Sábado (04/07)


Partidas da Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.


Partidas da Praça do Papa: 18h, 18h20, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vila Rock Festival

Vila Velha: vias vão ser interditadas na Prainha para festival a partir desta sexta (3)

Publicado em 03/07/2026 às 09:56
Parque da Prainha, em Vila Velha
Parque da Prainha, em Vila Velha Marcella Martins/ Prefeitura Municipal de Vila Velha

O parque da Prainha, em Vila Velha, recebe a partir desta sexta-feira (03) o Vila Rock Festival, que vai até domingo (5). Em razão disso, algumas vias serão interditadas para a organização do evento.


Na entrada da Prainha serão instaladas barreiras fixas em horários específicos. O acesso será permitido apenas a moradores, comerciantes e veículos previamente cadastrados e autorizados. 


Os bloqueios acontecem nas ruas Antônio Ataíde, Cabo Aylson Simões e Luiza Grinalda. 


Horário das interdições 

Sexta-feira (3): a partir das 19h;
Sábado (4): a partir das 17h;
Domingo (5): a partir das 16h.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Noroeste do ES

Idoso morre após ser atropelado por moto em Colatina

Publicado em 03/07/2026 às 09:54
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (2), no bairro São Silvano
Fritolin Strelow não resistiu aos ferimentos e morreu no local Crédito: Acervo pessoal

Um idoso de 68 anos, identificado como Friolin Strelow, morreu após ser atropelado por uma motocicleta no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor da moto, de 34 anos, também ficou ferido com o impacto da colisão.


O motociclista relatou aos policiais que trafegava pela Avenida Sílvio Avidos, no sentido do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando o idoso tentou atravessar a faixa de pedestres correndo à frente dele. Segundo ele, apesar de ter tentado frear, não conseguiu evitar o atropelamento e caiu logo em seguida.


O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motociclista se queixava de fortes dores no ombro. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, acompanhado por policiais militares. Na unidade, o homem fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, para saber qual foi o procedimento adotado em relação ao motociclista, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Perseguição

Suspeito de tentar incendiar casa de vizinha é preso em Cachoeiro

Publicado em 03/07/2026 às 09:03

Um homem de 36 anos, que tentou atear fogo na casa de uma vizinha, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (1°). A detenção foi realizada dentro de um supermercado no bairro Boa Vista. O celular dele foi apreendido.


A Polícia Civil informou que o suspeito já perseguia e assediava a vítima, de 26 anos. No dia 14 de maio, ele invadiu a casa dela, no bairro Coramara, levando um galão de gasolina para tentar causar um incêndio. Após a tentativa frustrada, ele fugiu.


O homem foi encaminhado à delegacia e em seguida ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Copa do mundo

Prefeitura da Serra transmite jogo do Brasil em quatro praças no domingo (5)

Publicado em 03/07/2026 às 08:25
Praça da Igreja Matriz, em Serra Sede Foto do Leitor

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de finais da Copa do Mundo no domingo (5), a partir das 17 horas. A Prefeitura da Serra, em razão disso, vai transmitir o jogo em telões instalados em quatro praças do munícipio.


A iniciativa faz parte do projeto "Copa na Praça", organizado pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur). A orientação é que cada cidadão leve sua própria cadeira de praia ou cadeira dobrável, para mais conforto no local.

Pontos de transmissão

  • Praça da Igreja Matriz – Serra Sede
  • Praça Encontro das Águas – Jacaraípe
  • Praça dos Pescadores – Nova Almeida
  • Praça do Trabalhador – Planalto Serrano (Bloco A)

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
BR 101

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 02/07/2026 às 21:00
Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Motociclista colidiu com caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica Isabelle Oliveira | Leitor AG

Um motociclista de 20 anos, identificado como Mário Vieira Mendes, morreu em um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 288 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na noite de quinta-feira (2). A via no sentido Serra chegou a ser interditada logo após a colisão, às 17h, mas foi liberada por volta das 20h30. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão seguia do município da Serra para Cariacica. Na altura do bairro Padre Mathias, o condutor fez um balão para entrar a esquerda, momento em que a moto, que ia no sentido Serra, bateu no automóvel. 

Mário Vieira Mendes, de 20 anos, morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Mário Vieira Mendes, de 20 anos, morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Arquivo pessoal

Jovem dedicado à mãe

A tia da vítima, Sirlene Souza, contou que Mário ajudava muito a mãe, que tem um problema grave no joelho, e que os dois ficaram ainda mais unidos após a perda do irmão mais velho dele.


"A mãe perdeu outro filho, o irmão dele, recentemente. O Mário era muito legal, simpático, não tinha inimigo, era dedicado à mãe. Vai ficar uma saudade", frisou a tia. 


A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista foi embora do local após receber ameaças. Mais detalhes sobre o caso foram solicitados à Polícia Civil. Quando as informações chegarem, o texto será atualizado. 


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Circulação de ônibus

Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)

Publicado em 02/07/2026 às 20:09
Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.
Estação Central de Colatina passa por reformas Divulgação | Prefeitura de Colatina

Um dos principais pontos de circulação de ônibus de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo,  a Estação Central será interditada a partir das 20 horas desta sexta-feira (3). Segundo a prefeitura municipal, vai receber a pintura do piso, uma das etapas da reforma do espaço, localizado no bairro Esplanada. 


Durante a interdição, embarques e desembarques do transporte coletivo ocorrerão na Avenida Delta, no Centro. A previsão da prefeitura é de que os trabalhos de pintura sejam concluídos no fim de semana, com reabertura da estação na segunda-feira (6), operando normalmente. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Grave acidente mata duas pessoas na BR 262 em Iúna

Publicado em 02/07/2026 às 18:42

Duas pessoas morreram em um acidente entre carros na BR 262, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 16h um Ford Del Rey foi cruzar a pista sem aguardar no acostamento. Em seguida, houve uma batida transversal entre o veículo e um Chevrolet Onix.


As vítimas eram o motorista e o passageiro do Ford Del Rey, que não tiveram as identidades divulgadas. O condutor do outro automóvel saiu ileso.


A perícia da Polícia Científica foi acionada pela PRF. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Caparaó

Foragido há 10 anos é preso após denúncia de agressões em Muniz Freire

Publicado em 02/07/2026 às 17:19

Um homem de 60 anos, foragido da Justiça há mais de dez anos por um homicídio qualificado cometido em Cariacica, foi preso na terça-feira (30) durante a investigação de uma denúncia de agressões contra uma idosa de 73 anos e uma pessoa com deficiência, em Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Civil, a pessoa com deficiência também pode ter sido vítima de violência sexual. As investigações sobre esse caso continuam. A corporação não divulgou detalhes do homicídio pelo qual o suspeito era procurado. 


Após ser levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência

Suspeito de estuprar enteada é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02/07/2026 às 13:24

Um homem de 54 anos, suspeito de estuprar a própria enteada, foi preso enquanto trabalhava em uma oficina em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona quarta-feira (1°). De acordo com as investigações, os abusos ocorreram em Itapemirim, por pelo menos três anos.


Segundo o mandado de prisão temporária do investigado, a vítima, que atualmente tem 16 anos, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O padrasto vai responder por estupro de vulnerável. 


A Polícia Civil informou que o homem foi localizado pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória


O nome do suspeito e o bairro onde ele foi preso não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menor, conforme define o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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