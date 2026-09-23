Os Enamorados no Tarot: entenda por que essa carta não fala apenas de amor

Quando o assunto é amor e relacionamentos, poucas cartas do tarot despertam tanta curiosidade quanto Os Enamorados. Associado ao número 6 dos Arcanos Maiores, o arcano costuma ser lembrado imediatamente como um símbolo de romance, atração e união. Porém, seu significado vai muito além de encontrar alguém ou viver uma paixão. A carta também fala sobre escolhas, valores, desejo e a maneira como nos relacionamos com o outro e conosco.