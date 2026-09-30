Grande sindicato do ES vai sortear 2 carros 0km e 200 TVs

O Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer) anunciou que vai sortear, no dia 9 de dezembro, dois carros Ônix zero-quilômetro e 200 aparelhos de TV de 55 polegadas. A iniciativa, que integra o projeto Natal Premiado 2026, celebra o recorde de sindicalização na base da Vale, que chegou a 85%.





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Esse percentual corresponde a mais de 8 mil sindicalizados, entre trabalhadores da ativa e aposentados e pensionistas das empresas Vale, VLI Logística e Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).





O índice abrange a base representada pelo sindicato no Complexo de Tubarão, no Espírito Santo, e ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), no trecho entre Vitória e Itabira, em Minas Gerais.