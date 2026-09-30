AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Grande sindicato do ES vai sortear 2 carros 0km e 200 TVs

Entidade afirma que sindicalização na sua base de trabalhadores chega a 85%

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

30 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Assembleia do Sindicato dos Ferroviários ES/MG
Assembleia do Sindicato dos Ferroviários ES/MG Alexia Falcão/Sindfer

O Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer) anunciou que vai sortear, no dia 9 de dezembro, dois carros Ônix zero-quilômetro e 200 aparelhos de TV de 55 polegadas. A iniciativa, que integra o projeto Natal Premiado 2026, celebra o recorde de sindicalização na base da Vale, que chegou a 85%. 


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Esse percentual corresponde a mais de 8 mil sindicalizados, entre trabalhadores da ativa e aposentados e pensionistas das empresas Vale, VLI Logística e Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).


O índice abrange a base representada pelo sindicato no Complexo de Tubarão, no Espírito Santo, e ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), no trecho entre Vitória e Itabira, em Minas Gerais.

Veja Também 

Josi Fabres (no centro) com parte da sua equipe de segurança portuária

Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba

O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano

Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

Todos os associados ao Sindfer concorrem à premiação, incluindo os da Vale, VLI e FCA. Os dois Chevrolet Onix hatch automáticos têm valor médio estimado em R$ 115 mil cada. Um será sorteado entre aposentados e pensionistas e o outro entre trabalhadores da ativa.


Cada aparelho de TV custa cerca de R$ 2,5 mil. Quem for contemplado com os televisores poderá escolher entre receber o aparelho ou o valor correspondente.


O presidente do Sindfer, Wagner Xavier, relaciona o crescimento do número de associados à confiança no trabalho da entidade. “Esta premiação é uma forma de valorizar nossos sindicalizados e sindicalizadas, que reconhecem o trabalho sério, transparente, combativo e democrático da gestão Movimento da Categoria e confiam cada vez mais no Sindfer”, afirma.

Veja Também 

Fiéis se divertem na Costelada, festa promovida pelo Santuário Bom Pastor

Igreja em Cariacica tem lucro de quase R$ 300 mil com festa

Paciente é submetido a implante dentário em Nova Venécia

Ninguém mais vai ficar sem dentes (e sem sorrir) em cidade do ES

Câmera de videomonitoramento capta o momento em que um homem furta fios externos da mercearia

O desabafo de um empresário furtado pela 3ª vez na Praia do Canto

O empresário Pedro Lourenço segura a camisa do Cruzeiro, que acabou arrematada por R$ 40 mil no leilão

Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo

Presos do ES agora têm transporte gratuito após cumprir pena

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Vale Vale (mineradora) ferrovia Sindicatos Minério de Ferro Minas Gerais Porto de Tubarão Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A preocupação do mercado imobiliário do ES no pós-eleições (fora o juro alto)
Chuva de granizo em Guaçuí
Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo
Imagem de destaque
El Niño deve provocar chuvas e calor acima da média no ES em outubro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados