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Leonel Ximenes

Ninguém mais vai ficar sem dentes (e sem sorrir) em cidade do ES

Prefeitura diz que vai zerar fila de espera por dentaduras até o final do ano

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 17:15

Públicado em 

28 set 2026 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Paciente é submetido a implante dentário em Nova Venécia
Paciente é submetido a implante dentário em Nova Venécia Prefeitura de Nova Venécia

Sorria, você está em Nova Venécia! A prefeitura da cidade do Noroeste do Espírito Santo está incrementando os mutirões de entrega de próteses dentárias a pacientes do município. Neste mês de setembro, 60 pessoas foram contempladas com as dentaduras, aumentando para 450 o número de beneficiados.


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A meta agora é a de fornecer mais 250 unidades para que as 700 pessoas cadastradas recebam a prótese dentária. Segundo a Prefeitura de Nova Venécia, os pacientes são previamente selecionados e convocados individualmente para receber o atendimento. 


No momento da entrega, cada prótese passa por uma avaliação e pelos ajustes necessários, realizados por uma profissional dentista, garantindo maior conforto e adequação para cada paciente.

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“Já atendemos mais da metade das pessoas que estavam na fila aguardando uma prótese dentária. Agora, até o final do ano, nosso objetivo é atender as outras 250 pessoas que ainda aguardam e, dessa forma, zerar essa demanda. É um trabalho importante de reabilitação oral e de melhoria da qualidade de vida da população”,  explica o coordenador de Saúde Bucal da prefeitura veneciana, Gabriel Montoaneli.


O investimento total na ação gira em torno de R$ 380 mil, de acordo com a gestão municipal, com recursos que contam também com o apoio de emenda parlamentar. A Secretaria Municipal de Saúde informa que novos mutirões serão realizados e terão as datas divulgadas posteriormente.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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