Ninguém mais vai ficar sem dentes (e sem sorrir) em cidade do ES

Sorria, você está em Nova Venécia! A prefeitura da cidade do Noroeste do Espírito Santo está incrementando os mutirões de entrega de próteses dentárias a pacientes do município. Neste mês de setembro, 60 pessoas foram contempladas com as dentaduras, aumentando para 450 o número de beneficiados.
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A meta agora é a de fornecer mais 250 unidades para que as 700 pessoas cadastradas recebam a prótese dentária. Segundo a Prefeitura de Nova Venécia, os pacientes são previamente selecionados e convocados individualmente para receber o atendimento.
No momento da entrega, cada prótese passa por uma avaliação e pelos ajustes necessários, realizados por uma profissional dentista, garantindo maior conforto e adequação para cada paciente.
“Já atendemos mais da metade das pessoas que estavam na fila aguardando uma prótese dentária. Agora, até o final do ano, nosso objetivo é atender as outras 250 pessoas que ainda aguardam e, dessa forma, zerar essa demanda. É um trabalho importante de reabilitação oral e de melhoria da qualidade de vida da população”, explica o coordenador de Saúde Bucal da prefeitura veneciana, Gabriel Montoaneli.
O investimento total na ação gira em torno de R$ 380 mil, de acordo com a gestão municipal, com recursos que contam também com o apoio de emenda parlamentar. A Secretaria Municipal de Saúde informa que novos mutirões serão realizados e terão as datas divulgadas posteriormente.
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