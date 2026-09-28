Ninguém mais vai ficar sem dentes (e sem sorrir) em cidade do ES

Sorria, você está em Nova Venécia! A prefeitura da cidade do Noroeste do Espírito Santo está incrementando os mutirões de entrega de próteses dentárias a pacientes do município. Neste mês de setembro, 60 pessoas foram contempladas com as dentaduras, aumentando para 450 o número de beneficiados.





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A meta agora é a de fornecer mais 250 unidades para que as 700 pessoas cadastradas recebam a prótese dentária. Segundo a Prefeitura de Nova Venécia, os pacientes são previamente selecionados e convocados individualmente para receber o atendimento.





No momento da entrega, cada prótese passa por uma avaliação e pelos ajustes necessários, realizados por uma profissional dentista, garantindo maior conforto e adequação para cada paciente.