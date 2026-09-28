Justiça absolve ex-prefeito e clube de futebol em ação sobre terreno de R$ 480 mil no ES

Uma decisão da Justiça do Espírito Santo absolveu o ex-prefeito de Jaguaré Domingos Sávio Martins e um clube de futebol da cidade, em uma ação de improbidade administrativa envolvendo um acordo judicial de R$ 480 mil relacionado a uma área no município, localizado no Norte do Estado.





A sentença é do juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas, da Vara Única de Jaguaré, e foi assinada em 22 de setembro. A absolvição dos réus ocorreu também com base em manifestação do Ministério Público Estadual (MPES) pela improcedência da ação, ajuizada em 2013.





O caso teve origem na disputa pela área localizada no centro da cidade. O imóvel teria sido doado ao município em 1994, sendo emprestado ao Botafogo Futebol Clube de Jaguaré em seguida.





Em 2006, a prefeitura ajuizou uma ação de reintegração de posse contra a agremiação, na tentativa de reaver o terreno. Segundo o processo, durante a gestão de Domingos Sávio como prefeito, entre 2011 e 2013, foi celebrada uma transação judicial na qual o município pagaria R$ 480 mil ao Botafogo Futebol Clube para reter 75% da área.





À época, entretanto, o MPES entrou com ação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) visando à anulação do acordo, garantindo que a posse do terreno permanecesse integralmente com o município. Com o cancelamento da transação por decisão judicial, nenhum valor chegou a ser pago aos réus.