Igreja em Cariacica tem lucro de quase R$ 300 mil com festa

A 7ª edição da Costelada, festa promovida anualmente pelo Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica, foi um sucesso. O evento, realizado no último dia 13 no Matrix Music Hall, teve lucro líquido de R$ 298.225,97. O dinheiro será utilizado para custear as obras do templo católico.
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Além da venda de ingressos para a festa, a Costelada teve também apoio financeiro em forma de doações de empresas. No total, segundo a paróquia, o valor dos insumos doados e utilizados no evento chegou a R$ 55.905,36.
O número de empresas doadoras também foi significativo, totalizando 121, incluindo grandes redes de supermercados, médias e pequenas empresas de Cariacica e região.
O Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, que apresentou problemas em sua estrutura no ano passado, voltou a receber os fiéis para celebrações litúrgicas em março passado, iniciando com as cerimônias da Semana Santa.
Segundo a Arquidiocese de Vitória, que autorizou a reabertura, após laudos técnicos identificarem os locais que precisam de intervenções, a Defesa Civil de Cariacica liberou alguns espaços do templo católico, de forma controlada e condicionada, para o retorno das atividades religiosas.
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