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Leonel Ximenes

Igreja em Cariacica tem lucro de quase R$ 300 mil com festa

Recurso arrecadado será utilizado na reforma do santuário católico

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

29 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Fiéis se divertem na Costelada, festa promovida pelo Santuário Bom Pastor
Fiéis se divertem na Costelada, festa promovida pelo Santuário Bom Pastor Instagram

A 7ª edição da Costelada, festa promovida anualmente pelo Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica, foi um sucesso. O evento, realizado no último dia 13 no Matrix Music Hall, teve lucro líquido de R$ 298.225,97. O dinheiro será utilizado para custear as obras do templo católico.


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Além da venda de ingressos para a festa, a Costelada teve também apoio financeiro em forma de doações de empresas. No total, segundo a paróquia, o valor dos insumos doados e utilizados no evento chegou a R$ 55.905,36.


O número de empresas doadoras também foi significativo, totalizando 121, incluindo grandes redes de supermercados, médias e pequenas empresas de Cariacica e região.

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OBRAS NO SANTUÁRIO

O Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, que apresentou problemas em sua estrutura no ano passado, voltou a receber os fiéis para celebrações litúrgicas em março passado, iniciando com as cerimônias da Semana Santa.

Costelas sendo assadas na festa da Paróquia Bom Pastor
Costelas sendo assadas na festa da Paróquia Bom Pastor Instagram

Segundo a Arquidiocese de Vitória, que autorizou a reabertura, após laudos técnicos identificarem os locais que precisam de intervenções, a Defesa Civil de Cariacica liberou alguns espaços do templo católico, de forma controlada e condicionada, para o retorno das atividades religiosas. 

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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