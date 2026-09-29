Igreja em Cariacica tem lucro de quase R$ 300 mil com festa

A 7ª edição da Costelada, festa promovida anualmente pelo Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica, foi um sucesso. O evento, realizado no último dia 13 no Matrix Music Hall, teve lucro líquido de R$ 298.225,97. O dinheiro será utilizado para custear as obras do templo católico.









Além da venda de ingressos para a festa, a Costelada teve também apoio financeiro em forma de doações de empresas. No total, segundo a paróquia, o valor dos insumos doados e utilizados no evento chegou a R$ 55.905,36.





O número de empresas doadoras também foi significativo, totalizando 121, incluindo grandes redes de supermercados, médias e pequenas empresas de Cariacica e região.