Santuário em Cariacica é interditado após apresentar problemas estruturais

Santuário Bom Pastor, em Campo Grande Cariacica. Crédito: Reprodução do Facebook

A Arquidiocese de Vitória suspendeu as atividades pastorais e religiosas realizadas no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. A decisão, que é temporária, ocorreu após a identificação de problemas estruturais na edificação e foi comunicada aos fiéis, lideranças pastorais e à sociedade civil em missa realizada na manhã deste domingo (10).



A comunicação foi feita por padre Anderson Gomes da Silva, que leu nota oficial do arcebispo metropolitano, Dom Angelo Ademir Mezzari, que também é reitor do santuário.

Segundo o texto, trata-se de uma medida de atenção e cuidado. “Motivada pela identificação de indícios estruturais que merecem análise técnica mais detalhada e aprofundada, com foco na preservação do espaço e no zelo pela coletividade”.

Foram identificadas fissuras no prédio que passou por uma ampla reforma entre os anos de 2010 e 2021. O padre tranquilizou os fiéis de que se trata de uma medida de segurança. “Não há riscos de o santuário desabar”.

Segundo o texto da Arquidiocese, foram consultados especialistas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e de consultorias independentes, além da Defesa Civil do Município de Cariacica.

Os laudos técnicos e as recomendações apontaram para a necessidade de monitoramento contínuo e para estudos técnicos detalhados que precisam ser realizados no prédio. Foi o que motivou a interdição temporária para a garantia do bem estar da comunidade e a preservação do patrimônio.

“Com espírito de responsabilidade e transparência, a Mitra Arquidiocesana de Vitória, em conjunto com a Paróquia Bom Pastor, tem envidado todos os esforços necessários para viabilizar um caminho seguro e viável, que permita, o quanto antes, o retorno das atividades ao templo”, foi informado.

No período, as missas durante a semana serão realizadas no auditório anexo ao templo. Já as missas dominicais serão celebradas no pátio ao lado do Centro Pastoral. As demais atividades serão redistribuídas.

A Arquidiocese de Vitória, em nota, reafirma seu compromisso e zelo com todos os que frequentam o espaço e informa que está atuando com prudência e fé. “Seguimos firmes no trabalho e na esperança de que essa etapa seja superada com união, transparência e renovação espiritual”.

