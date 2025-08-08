Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

Quem é o único foragido pela morte de empresário na Praia da Costa

Bruno Nunes da Silva é apontado na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como o organizador da logística do crime

Vitória
Publicado em 08/08/2025 às 20h02
Foragido - caso empresário praia da costa
Foragido - caso empresário praia da costa. Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Dos cinco que se tornaram réus pela morte do empresário Wallace Borges Lovato, na Praia da Costa, em Vila Velha, um ainda segue foragido. Trata-se de Bruno Nunes da Silva, apontado na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como sendo o organizador da logística do crime e pela intermediação com os outros quatro acusados. 

À Justiça foi relatado que ele era o contato do suposto mandante do assassinato,  Bruno Valadares Almeida. A coluna apurou que as investigações teriam apontado a existência de pagamentos mensais feitos a Nunes, em torno de R$ 10 mil.

Em sua denúncia, o MP relata que coube a Nunes, a contratação dos outros três envolvidos no crime: Arthur Laudevino Candeas Luppi; Arthur Neves de Barros; e Eferson Ferreira Alves. Ele também teria viabilizado condições para a obtenção dos veículos para a ação e fuga.

O Fiat Pulse usado no dia do crime, por exemplo, foi trazido de Minas Gerais por Laudevino. Já o Fiat Argo usado na fuga, segundo a investigação, teria sido alugado por Eferson em Teixeira de Freitas, na Bahia. Carro que também foi utilizado  por Eferson e Bruno Nunes para ir à Paraíba buscar Arthur Neves, e levá-lo até Vila Velha, descreve a denúncia.

O plano inicial era o de que Eferson fosse o motorista no dia do crime, mas ele desistiu. “Embora não tenha assim agido, também concorreu para o crime, pois, em unidade de desígnios com os demais, reservou um apartamento para que ele próprio e o executor se hospedassem em Vila Velha”, relata a denúncia.

E apontado que eles permaneceram 15 dias no local onde teriam planejado o crime. A denúncia do MP revela que as participações foram assim distribuídas:

  • Bruno Valadares de Almeida - apontado como mandante,  preso 
  • Bruno Nunes da Silva - apontado como organizador da logística do crime - foragido
  • Arthur Laudevino Candeias Luppi - apontado como motorista - preso
  • Arthur Neves de Barros - apontado como executor - preso
  • Eferson Ferreira Alves - aluguel de carro e hospedagem - preso

O crime aconteceu em 9 de junho, em frente a empresa de Lovato. Ele se preparava para entrar em seu carro quando foi morto.

Prisões e fugas

Segundo as investigações, Arthur Neves e Laudevino fugiram do local do crime em um Fiat Pulse, que posteriormente foi abandonado próximo a alça da Terceira Ponte, em Vila Velha. Lá estaria Bruno Nunes, com um Fiat Argo.

Juntos seguiram para a região de Ibiraçu, e próximo ao Buda o trio teria se separado. Bruno Nunes e Arthur Neves seguiram em um Voyage e Laudevino permaneceu com o Argo, todos rumo a Teixeira de Freitas, na Bahia.

De lá Arthur Neves foi para a Paraíba, para a cidade de Sumé, de moto. Dias depois, na cidade vizinha, a moto e celulares foram queimados. Separado do grupo, Eferson também retornou para a Bahia.

O Voyage retornou ao Espírito Santo com Bruno e Laudevino, que permaneceram em Vila Velha até as investigações sobre o crime começarem a ser divulgadas. Momento em que Laudevino voltou para Minas Gerais e Bruno Nunes retornou para Teixeira de Freitas.

Laudevino acabou sendo preso por uma equipe da Polícia Civil em Minas Gerais. Eferson conseguiu fugir, mas dias depois se apresentou à Polícia.  Arthur Neves foi preso na Paraíba, assim como o suposto mandante, Bruno Valadares.

O único que segue foragido é Bruno Nunes. Contra ele há mandado de prisão ainda não cumprido.

O que dizem as defesas

O advogado Jonatas Pires, que representa Bruno Valadares, informa que já há um recurso tramitando no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) pedindo a soltura de seu cliente.

“Em paralelo vamos aguardar a tramitação do processo para termos a oportunidade de responder a acusação alegando a inocência do meu cliente e mostrando a sua versão dos fatos”.

Leandro Cassio Mantovani é responsável pela defesa de Arthur Laudevino Candeias Luppi. Informa que, a defesa dará início, de forma imediata e coordenada, à fase de apresentação da resposta à acusação. “Bem como à formulação de pedidos de liberdade e demais medidas oportunas, assegurando o pleno exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório”.

“Todos os atos serão conduzidos com rigor técnico e atenção às particularidades do caso, reafirmando o compromisso com uma atuação proativa e responsável, em estrita observância aos direitos do senhor Arthur Laudevino Candeias Luppi”.

A defesa dos demais acusados não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Casos antigos de assassinatos entram na fila dos júris populares no ES
Cinco são réus por desvio milionário em clínica de cirurgia plástica no ES
STF nega pedido de mulher do ES condenada por desvio de remédios do SUS
Justiça Militar convoca 1,6 mil policiais acusados de motim na greve da PM
Greve da PM: Justiça do ES anula condenação de militares e familiares

A Gazeta integra o

Saiba mais
MPES Polícia Civil TJES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.

A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.