Na Praia da Costa

Carro encontrado foi usado por executores de empresário em Vila Velha, diz chefe da PCES

O delegado-geral da Polícia Civil no ES, José Darcy Arruda, confirmou que o Fiat Pulse localizado na tarde desta terça (10) em uma rua paralela à alça da 3ª Ponte foi utilizado na fuga após a execução de Wallace Lovato

Publicado em 10 de junho de 2025 às 22:13

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, confirmou à reportagem de A Gazeta que o Fiat Pulse encontrado na tarde desta terça-feira (10), nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha, é o veículo utilizado pelo criminoso envolvido no assassinato do um empresário Wallace Lovato, na Praia da Costa, na tarde dessa segunda (9). O local fica a menos de 2 km de onde o crime ocorreu.>

"Ele (Fiat Pulse) está sendo trabalhado e verificado para puxar uma linha dos executores, para depois investigar se teve mandantes. O carro foi todo periciado pela polícia científica e vai ser periciado pelo furto de veículos. Com certeza foi ele sim. Ele vai ser todo trabalhado porque ele estava com placa clonado", salientou Arruda.>

Agora, segundo Arruda, os peritos da Delegacia de Furtos e Roubos vão analisar o motor e o chassi do para verificar se houve adulterações que possam indicar tentativa de ocultação da origem do veículo. Paralelamente, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha atua em conjunto com a Central de Videomonitoramento Integrada dos municípios na análise de dezenas de imagens captadas por câmeras espalhadas pela Grande Vitória.>

Após ser periciado no local, o automóvel foi guinchado e levado para outro local.>

>

A identificação do carro e a localização foram possibilitados pelo sistema de cerco inteligente, que utiliza tecnologia para monitorar a movimentação de veículos em tempo real. Durante à tarde, a Polícia Científica também colheu vestígios no interior e na parte externa do automóvel, que agora passam por análise para identificar possíveis materiais genéticos e impressões digitais.>

Carro usado em crime contra empresário em Vila Velha foi encontrado perto da Terceira Ponte Crédito: Leitor/A Gazeta

Quem é o empresário?

Wallace Borges Lovato foi executado com um tiro na cabeça, em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

O empresário Wallace Lovato, de 42 anos, assassinado a tiro na Praia da Costa, em Vila Velha, era CEO e fundador da empresa de tecnologia e inovação Globalsys, sediada na mesma região do crime. Ele se tornou uma figura conhecida no setor de tecnologia e era reconhecido por sua atuação à frente da empresa.>

Segundo informações do Linkedin, Wallace Lovato possuía formação em Sistemas de Informação pela Univila, com pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, e MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).>

Sua carreira teve início como analista de sistemas na Xerox do Brasil. Posteriormente, atuou como DBA sênior em consultorias, ministrando treinamentos para empresas como Petrobras, JP Morgan e Grupo Submarino. Em 2009, foi listado entre os três melhores instrutores Oracle da América Latina.>

Lovato era detentor da certificação Oracle Certified Master, sendo o segundo profissional na América Latina a obter esse reconhecimento.>

Fundador da Globalsys

Ainda conforme informações do Linkedin, fundada em 2010, a Globalsys nasceu da proposta de Lovato de desenvolver tecnologia avançada no mercado capixaba e nacional.>

Sob a liderança do empresário, a empresa tem presença marcante em eventos nacionais sobre inovação e transformação digital.>

Atuação empreendedora

Wallace Borges Lovato foi morto em Vila Velha 1 de 4

Além da Globalsys, Wallace Lovato fundou outras empresas, como a Box 027, uma rede de mercados autônomos baseada no conceito de honest marketing, e a startup Sistema Atento, focada em gestão de fadiga e riscos operacionais para grandes clientes. >

Lovato era frequentemente convidado a participar de podcasts, eventos e mídias especializadas, onde abordava temas como transformação digital, inteligência de mercado e o impacto da tecnologia no setor empresarial brasileiro.>

Reconhecimento

O empresário também era reconhecido por sua visão estratégica, foco em inovação e compromisso com a excelência em serviços de TI.>

Crime

Wallace Borges Lovato, 42 anos, saía do prédio onde fica a empresa dele e seguia em direção a um estacionamento em via pública, onde estava o carro dele - uma BMW, quando foi surpreendido por um homem. O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, foi ao local do crime e apurou com testemunhas que o atirador já estava em frente ao prédio e, ao ver o empresário, se aproximou com a arma na mão. >

Outra pessoa ouvida pela reportagem narrou que o atirador estava na rua desde as 14h. Ao ver Wallace se aproximar do próprio veículo, o executor entrou em um carro e atirou contra o dono da Globalsys.>

A vítima chegou a ser levada a um hospital, mas acabou morrendo. A motivação do crime ainda é desconhecida.>

Em nota na noite de segunda-feira, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até aquele momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta