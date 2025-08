Crime na Praia da Costa

Caso Wallace Lovato está solucionado, diz secretário sobre morte no ES

Todos os envolvidos no homicídio do empresário já foram identificados, conforme afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 09:09

Solucionado porque a gente tem todos os atores identificados, então o papel agora é efetivamente o Ministério Público, Judiciário, e a Polícia Civil continuar apoiando o Poder Judiciário para que essa ação penal no futuro avance para a condenação dos indivíduos Leonardo Damasceno Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

O secretário chamou o caso de "sucesso investigativo": "Nós tivemos uma linha investigativa bastante exaurida, é um caso que a Polícia Civil cumpriu seu papel de prender ou pelo menos identificar todos os executores, mandantes, então a cadeia de todo o acontecimento que levou à morte trágica do empresário foi solucionada com tecnologia, inteligência, e isso foi fundamental para nós", disse Leonardo Damasceno ao ser questionado sobre as investigações do crime durante coletiva de imprensa na terça-feira (5).>

Quem são os presos

Arthur Luppi, Arthur Barros, Eferson Ferreira e Bruno Valadares, da esquerda para a direita, foram presos por morte de Wallace Lovato Crédito: Reprodução e Redes Sociais

O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.>

Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou. >

No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.>

Cronologia do caso Wallace Lovato

