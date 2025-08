STF nega pedido de mulher do ES condenada por desvio de remédios do SUS

Foi negado a capixaba Julianna Ritter Lopes o pedido para que a sua prisão fosse revogada ou mesmo convertida para outras medidas alternativas. A decisão é do do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela e o marido, Gleidson Soares Lopes Ritter, foram condenados a penas de 12 e 18 anos de prisão por crimes relacionados ao desvio de remédios do SUS.