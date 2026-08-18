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Perseguição

Suspeitos de ameaçar PM fogem da polícia e batem contra viatura em Cachoeiro

Quatro jovens foram detidos durante a ocorrência; um deles, de 18 anos, foi preso após apreensão de arma e drogas

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 18:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2026 às 18:03
Armas, munições e drogas foram apreendidas com jovem de 18 anos
Armas, munições e drogas foram apreendidas com jovem de 18 anos Polícia Militar

Quatro jovens foram detidos entre a noite de segunda-feira (17) e madrugada desta terça-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após denuncias de que estariam ameaçando um policial militar. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a suposta intimidação seria uma retaliação de suspeitos ligados à Luan de Oliveira Cleto, morto em um confronto no último sábado (15), após matar o soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin


Ainda conforme a corporação, os suspeitos acreditariam que o policial ameaçado teria sido responsável pela denúncia que levou à abordagem de Luan.


Após as denúncias, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento no bairro São Luiz Gonzaga. Segundo a corporação, três motocicletas, com cinco suspeitos ao todo, passaram em frente à casa do policial realizando manobras, o que causou apreensão entre os familiares do militar.


Após a identificação das motocicletas pelo sistema municipal de monitoramento, a PM iniciou um cerco na Avenida Jones dos Santos Neves. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir em alta velocidade. 


Na altura de um supermercado, uma das motocicletas bateu contra a grade de proteção de uma viatura. Os dois ocupantes, de 18 e 19 anos, caíram e foram detidos.


Com o jovem de 18 anos, a polícia informou que apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições. Segundo levantamento dos militares, o rapaz é de Castelo e teria ligação com criminosos de Cachoeiro de Itapemirim, atuando no transporte, armazenamento e distribuição [de drogas? confirmar] no município onde mora.


A segunda motocicleta foi interceptada nas proximidades de um supermercado. Nela estavam dois jovens, de 22 e 19 anos. Ambos disseram aos militares que estavam em companhia dos outros detidos.


Os quatro sofreram escoriações leves durante a tentativa de fuga e foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Depois, foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo a Polícia Militar, equipes também foram até a casa do jovem de 18 anos, em Castelo. A irmã dele autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram apreendidos 155 pinos de cocaína, sete munições calibre 38, 13 cápsulas deflagradas de munição do mesmo calibre, R$ 1 mil em dinheiro e um rádio comunicador com base de carregamento.


De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito e tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os outros três detidos, dois de 19 anos e um de 22, foram ouvidos e liberados, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

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