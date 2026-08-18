Vitória instala 41 novos botões de segurança em unidades de saúde

Um total de 41 botões de acionamento de segurança será instalado em unidades de saúde de Vitória. Segundo a prefeitura, alguns aparelhos já foram implantados nos postos nesta semana.
Chamado de “Botão Alerta Saúde”, o dispositivo tem como objetivo oferecer às equipes das unidades uma forma de acionar rapidamente outros serviços públicos, como a Guarda Municipal, em situações de emergência. A iniciativa segue modelos já adotados no município, como os botões Escolar e Maria da Penha.
Cada unidade de saúde e centro de referência contemplado terá um profissional responsável pelo acionamento do “Alerta Saúde”. Segundo a Prefeitura, esses servidores foram treinados pela Guarda Municipal.
Os 41 dispositivos serão distribuídos nos seguintes locais:
- 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS);
- 4 Centros de Atenção Psicossocial (Caps);
- Centro de Referência em ISTs/Aids;
- Centro de Vigilância em Saúde Ambiental;
- Casa Rosa;
- Centro Municipal de Especialidades (CME);
- Centro de Referência em Atendimento ao Idoso (CRAI),
- Prontos Atendimentos da Praia do Suá e São Pedro;
- Escola Técnica do SUS.
Quando o botão for acionado, um alerta será enviado à Central de Monitoramento da Guarda de Vitória, que identificará a unidade onde ocorreu a situação e poderá direcionar uma equipe ao local. Segundo a Prefeitura, após o controle da ocorrência, o profissional que acionou o dispositivo e as demais pessoas envolvidas poderão ser encaminhados à delegacia, conforme a necessidade de cada caso.
A secretária de saúde de Vitória, Magda Lamborghini, destacou que a medida busca aumentar a segurança nas unidades.
“A iniciativa busca oferecer mais proteção, tranquilidade e capacidade de resposta nos equipamentos municipais, fortalecendo a integração entre Saúde e Segurança e contribuindo para um serviço público cada vez mais preparado para cuidar das pessoas”, disse.