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'Alerta Saúde'

Vitória instala 41 novos botões de segurança em unidades de saúde

Dispositivos permitirão acionar a Guarda Municipal em situações de emergência; alguns já foram instalados nesta semana

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 16:09

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

18 ago 2026 às 16:09
Vitória recebe 41 botões do pânico em unidades de saúde
Vitória recebe 41 botões de acionamento de segurança em unidades de saúde Divulgação/Guarda de Vitória

Um total de 41 botões de acionamento de segurança será instalado em unidades de saúde de Vitória. Segundo a prefeitura, alguns aparelhos já foram implantados nos postos nesta semana.


Chamado de “Botão Alerta Saúde”, o dispositivo tem como objetivo oferecer às equipes das unidades uma forma de acionar rapidamente outros serviços públicos, como a Guarda Municipal, em situações de emergência. A iniciativa segue modelos já adotados no município, como os botões Escolar e Maria da Penha.


Cada unidade de saúde e centro de referência contemplado terá um profissional responsável pelo acionamento do “Alerta Saúde”. Segundo a Prefeitura, esses servidores foram treinados pela Guarda Municipal.


Os 41 dispositivos serão distribuídos nos seguintes locais:


  • 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS);
  • 4 Centros de Atenção Psicossocial (Caps);
  • Centro de Referência em ISTs/Aids;
  • Centro de Vigilância em Saúde Ambiental;
  • Casa Rosa;
  • Centro Municipal de Especialidades (CME);
  • Centro de Referência em Atendimento ao Idoso (CRAI), 
  • Prontos Atendimentos da Praia do Suá e São Pedro;
  • Escola Técnica do SUS. 

Como vai funcionar

Quando o botão for acionado, um alerta será enviado à Central de Monitoramento da Guarda de Vitória, que identificará a unidade onde ocorreu a situação e poderá direcionar uma equipe ao local. Segundo a Prefeitura, após o controle da ocorrência, o profissional que acionou o dispositivo e as demais pessoas envolvidas poderão ser encaminhados à delegacia, conforme a necessidade de cada caso.


A secretária de saúde de Vitória, Magda Lamborghini, destacou que a medida busca aumentar a segurança nas unidades.


“A iniciativa busca oferecer mais proteção, tranquilidade e capacidade de resposta nos equipamentos municipais, fortalecendo a integração entre Saúde e Segurança e contribuindo para um serviço público cada vez mais preparado para cuidar das pessoas”, disse.

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