Vitória instala 41 novos botões de segurança em unidades de saúde

Um total de 41 botões de acionamento de segurança será instalado em unidades de saúde de Vitória. Segundo a prefeitura, alguns aparelhos já foram implantados nos postos nesta semana.





Chamado de “Botão Alerta Saúde”, o dispositivo tem como objetivo oferecer às equipes das unidades uma forma de acionar rapidamente outros serviços públicos, como a Guarda Municipal, em situações de emergência. A iniciativa segue modelos já adotados no município, como os botões Escolar e Maria da Penha.





Cada unidade de saúde e centro de referência contemplado terá um profissional responsável pelo acionamento do “Alerta Saúde”. Segundo a Prefeitura, esses servidores foram treinados pela Guarda Municipal.





Os 41 dispositivos serão distribuídos nos seguintes locais:



