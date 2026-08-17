Incêndio atinge lanchonete e destrói equipamentos em Cariacica

Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Itacibá, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (17). O fogo se espalhou pelo teto do estabelecimento e destruiu três freezers e outros equipamentos.
Segundo a proprietária, o incêndio começou enquanto uma porção de gordura era aquecida para fritar pastéis. Ela contou que, após colocar o alimento, uma labareda se formou. Com o calor, parte do reboco do teto se soltou e caiu no chão.
Comerciantes tentaram combater as chamas usando extintores, mas o incêndio foi controlado somente após a chegada do Corpo de Bombeiros.
Em conversa com o repórter Vinicius Collini, da TV Gazeta, a dona da lanchonete comentou que havia deixado um emprego com carteira assinada em dezembro do ano passado para investir no próprio negócio.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por das 14h. Não houve registro de feridos.