Pazolini afirma que Flávio Bolsonaro tem mostrado um debate nacional "muito equilibrado"

Após afirmar que está mais próximo “do projeto do Flávio Bolsonaro”, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que o candidato do PL à Presidência da República “tem demonstrado, nesta campanha, uma posição muito equilibrada”.
A declaração foi dada por Pazolini, postulante ao governo do Espírito Santo, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, realizada na manhã desta terça-feira (1º).
De acordo com o ex-prefeito da Capital, Flávio Bolsonaro vem “demonstrando bons assuntos, boas entrevistas”, e estaria “mostrando o que ele acredita de forma racional”.
Tal posicionamento do republicano veio em resposta à pergunta feita pelo colunista Vitor Vogas, sobre Pazolini se considerar ou não um bolsonarista.
Inicialmente, o ex-gestor municipal disse que é “sempre alguém a favor da boa gestão”. Afirmou, ainda, ter aprendido “a conviver com as diferenças, a entender as características de cada um”. Em seguida, pontuou que nem sempre precisa ter as mesmas opiniões das apresentadas por outras pessoas para caminhar ao lado delas.
Nós acreditamos muito no diálogo, no debate propositivo
Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória, candidato à governador do ES
O candidato disse, durante a sabatina, que sua gestão é de centro-direita e reiterou estar mais próximo das propostas de Flávio.
“Nós estamos mais próximos do projeto que o Flávio Bolsonaro acredita do que do outro candidato. Respeitando todos os candidatos, mas o que nós acreditamos está mais próximo desse núcleo (Flávio Bolsonaro e PL), e é exatamente esse núcleo que nós vamos trazer para o Espírito Santo, como já fizemos em Vitória”, afirmou Lorenzo Pazolini.
A terceira e última sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com candidatos ao governo do Estado ocorrerá nesta quarta-feira (2), a partir das 10 horas, e terá como convidado Helder Salomão, que disputa a cadeira do Executivo capixaba pelo PT. A série de encontros foi aberta na segunda-feira (31), com o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, e seguiu nesta terça-feira (1º) com Pazolini.
As conversas são conduzidas pelo time de colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).
Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.