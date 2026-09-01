Pazolini afirma que Flávio Bolsonaro tem mostrado um debate nacional "muito equilibrado"

Após afirmar que está mais próximo “do projeto do Flávio Bolsonaro”, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que o candidato do PL à Presidência da República “tem demonstrado, nesta campanha, uma posição muito equilibrada”.





A declaração foi dada por Pazolini, postulante ao governo do Espírito Santo, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, realizada na manhã desta terça-feira (1º).