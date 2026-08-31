Djamila Ribeiro lança novo ‘Lugar de Fala’ no ES e revela relação com o Estado em entrevista exclusiva

Nove anos depois de lançar “Lugar de Fala”, Djamila Ribeiro volta ao livro que ajudou a popularizar no Brasil uma discussão sobre raça, gênero, desigualdade e as diferentes posições sociais a partir das quais cada pessoa se expressa.





A filósofa, escritora e professora participa nesta segunda-feira (31) de uma sessão de autógrafos da nova edição da obra, às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. De passagem pela Capital capixaba, Djamila também aproveitou para conhecer um pouco mais da cidade, e, claro, não deixou a praia de fora do roteiro.





Publicada agora pela Rosa dos Tempos, a nova versão está longe de ser apenas uma revisão daquela que chegou às livrarias em 2017. O livro quadruplicou de tamanho e incorpora questões que ganharam força ao longo da última década, além de novas referências reunidas por Djamila em sua trajetória acadêmica no Brasil e no exterior.