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Drone ajuda na prisão de irmãos por tráfico em Presidente Kennedy

Os dois homens são naturais de Vitoria e haviam se mudado para Presidentente Kennedy há cerca de um mês. Os dois já possui histórico de prisão anteriores por trafico de drogas na Capital

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 17:58

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

15 set 2026 às 17:58
Irmãos de Vitória são presos por tráfico de drogas em Presidente Kennedy
Irmãos de Vitória são presos por tráfico de drogas em Presidente Kennedy Polícia Civil

Dois irmãos, de 31 e 25 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas após serem monitorados com auxílio de um drone nesta segunda-feira (14), em Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os dois são naturais de Vitória e haviam se mudado para o município há cerca de um mês. Eles possuíam histórico de prisões anteriores por tráfico de drogas na Capital.


A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sob coordenação do delegado Daniel de Araújo. De acordo com as investigações, os irmãos teriam se mudado para Presidente Kennedy com o objetivo de atuar no comércio de entorpecentes no município. A investigação teve início após uma denúncia feita pelo canal 181, informando sobre um possível ponto de tráfico de drogas na região.


Na tarde desta segunda-feira, com o apoio da Guarda Municipal de Presidente Kennedy, os agentes passaram a monitorar o endereço com o auxílio de um drone. Durante a ação, foi identificada uma movimentação considerada compatível com a venda de drogas. Os policiais também observaram a retirada de um objeto escondido no solo, que teria sido entregue a um indivíduo que havia chegado ao local. 


Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem. Na lateral da residência, foram encontradas cinco pedras de crack enterradas no solo. 


Com o auxílio do BAC, da Polícia Militar, foram realizadas buscas em áreas de vegetação no entorno do imóvel, onde outras porções de drogas foram localizadas. Ao todo, foram apreendidas 26 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, três buchas de maconha e seis cigarros de haxixe, além de R$ 541 em dinheiro e aparelhos celulares.


Também foi apreendida uma bicicleta da marca Colli. Após consulta ao sistema, os policiais identificaram que o veículo havia sido relacionado a uma ocorrência policial anterior. Por isso, um dos irmãos também foi autuado pelo crime de receptação. 


Após os procedimentos na delegacia, os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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