Supremo tem 4 a 2 para julgar casos de Moraes e André Mendonça juntos

O ministro Alexandre de Moraes também votou e acompanhou a mesma decisão para adiar o julgamento que trata de relatório da PF (Polícia Federal) sobre ele próprio.

BRASÍLIA - Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram e seguiram o entendimento do ministro Gilmar Mendes para adiar a sessão desta terça-feira (15) sobre os diálogos de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, do Banco Master, e juntar o caso ao processo contra André Mendonça. A sessão ficaria para o próximo dia 23.