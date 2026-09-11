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Bodyboarding

Wahine começa com etapas preliminares e capixaba brilhando na Master

Maylla Venturim foi um dos principais destaque dos dia com o maior somatório de sua categoria

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 19:54

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

11 set 2026 às 19:54
Maylla Venturim, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding
Maylla Venturim, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

A espera acabou e o Wahine Bodyboarding Pro começou oficialmente nesta sexta-feira (11). A última etapa do Circuito Mundial feminino abriu a programação com as etapas preliminares e as primeiras baterias da categoria Master, com atletas a partir dos 40 anos.


Um dos destaques do dia foi Maylla Venturim. Aos 50 anos, a capixaba, bicampeã pan-americana disputa a competição profissional, atualmente número 8 do mundo, estreou na competição na Master. Ela teve o maior somatório do dia na categoria, com 14 pontos (7,75 + 6,25), e avançou em primeiro lugar para a próxima fase.


Maylla Venturim, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding
Maylla Venturim, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

Quem também brilhou foi Patrícia Helena, em sua primeira participação na etapa capixaba. Na terceira bateria do Round 1, a surfista conseguiu a maior nota individual do dia: 9,00, em uma excelente onda que garantiu sua classificação para a terceira fase.


"Estou amarradona! É meu primeiro ano aqui no Wahini e minha primeira vez acompanhando as melhores do mundo. Eu só tenho a agradecer e me conectar com esse mar, que é bem parecido com o que eu treino. Vamos para a próxima", disse a brasileira.


Patrícia Helena, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding
Patrícia Helena, na etapa do Espírito Santo do Circuito Mundial de bodyboarding IBC ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/Tâmina Adorian

Veja quem avançou nesta sexta-feira


Nas etapas preliminares, Vida Andrade e Amaya Takei avançaram na primeira bateria, enquanto Patrícia Helena e Melissa Souza ficaram com as duas primeiras posições da segunda.


Já no Round 1, avançaram Emie Padois e Juliana Dourado na primeira bateria; Francis Aoto e Amaya Takei na segunda; Patrícia Helena e Joselani Amorim na terceira; e Antonella Ramondo e Melissa Souza na quarta.


Na categoria Master, Nicole Calheiros e Francis Aoto avançaram na primeira bateria; Marta Leitão e Patrícia Helena, na segunda; Joselani Amorim e Amaya Takei, na terceira; Maylla Venturin e Patrícia Setubal, na quarta; Juliana Dourado e Dada Oliveira, na quinta; e Catarina Souza e Soraia Rocha, na sexta.


O Wahine


O Espírito Santo volta a receber a elite do bodyboarding feminino mundial neste ano. Entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026 será novamente a etapa decisiva do Circuito Mundial Feminino da modalidade.


A competição encerra o calendário internacional da IBC World Tour feminina, que também passou por etapas nas Maldivas e em Portugal, e reúne atletas de destaque do Brasil e do exterior na disputa pelos títulos das categorias Profissional, Pro Jr e Master.


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