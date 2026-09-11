Wahine começa com etapas preliminares e capixaba brilhando na Master

A espera acabou e o Wahine Bodyboarding Pro começou oficialmente nesta sexta-feira (11). A última etapa do Circuito Mundial feminino abriu a programação com as etapas preliminares e as primeiras baterias da categoria Master, com atletas a partir dos 40 anos.
Um dos destaques do dia foi Maylla Venturim. Aos 50 anos, a capixaba, bicampeã pan-americana disputa a competição profissional, atualmente número 8 do mundo, estreou na competição na Master. Ela teve o maior somatório do dia na categoria, com 14 pontos (7,75 + 6,25), e avançou em primeiro lugar para a próxima fase.
Quem também brilhou foi Patrícia Helena, em sua primeira participação na etapa capixaba. Na terceira bateria do Round 1, a surfista conseguiu a maior nota individual do dia: 9,00, em uma excelente onda que garantiu sua classificação para a terceira fase.
"Estou amarradona! É meu primeiro ano aqui no Wahini e minha primeira vez acompanhando as melhores do mundo. Eu só tenho a agradecer e me conectar com esse mar, que é bem parecido com o que eu treino. Vamos para a próxima", disse a brasileira.
Veja quem avançou nesta sexta-feira
Nas etapas preliminares, Vida Andrade e Amaya Takei avançaram na primeira bateria, enquanto Patrícia Helena e Melissa Souza ficaram com as duas primeiras posições da segunda.
Já no Round 1, avançaram Emie Padois e Juliana Dourado na primeira bateria; Francis Aoto e Amaya Takei na segunda; Patrícia Helena e Joselani Amorim na terceira; e Antonella Ramondo e Melissa Souza na quarta.
Na categoria Master, Nicole Calheiros e Francis Aoto avançaram na primeira bateria; Marta Leitão e Patrícia Helena, na segunda; Joselani Amorim e Amaya Takei, na terceira; Maylla Venturin e Patrícia Setubal, na quarta; Juliana Dourado e Dada Oliveira, na quinta; e Catarina Souza e Soraia Rocha, na sexta.
O Wahine
O Espírito Santo volta a receber a elite do bodyboarding feminino mundial neste ano. Entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026 será novamente a etapa decisiva do Circuito Mundial Feminino da modalidade.
A competição encerra o calendário internacional da IBC World Tour feminina, que também passou por etapas nas Maldivas e em Portugal, e reúne atletas de destaque do Brasil e do exterior na disputa pelos títulos das categorias Profissional, Pro Jr e Master.