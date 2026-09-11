Wahine começa com etapas preliminares e capixaba brilhando na Master

A espera acabou e o Wahine Bodyboarding Pro começou oficialmente nesta sexta-feira (11). A última etapa do Circuito Mundial feminino abriu a programação com as etapas preliminares e as primeiras baterias da categoria Master, com atletas a partir dos 40 anos.





Um dos destaques do dia foi Maylla Venturim. Aos 50 anos, a capixaba, bicampeã pan-americana disputa a competição profissional, atualmente número 8 do mundo, estreou na competição na Master. Ela teve o maior somatório do dia na categoria, com 14 pontos (7,75 + 6,25), e avançou em primeiro lugar para a próxima fase.



