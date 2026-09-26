Quaest: 6 a cada 10 eleitores já definiram voto para governo do ES

Consideram definitiva a escolha de voto para o cargo de governador do Estado nas eleições deste ano 63% dos eleitores entrevistados pelo instituto Quaest, conforme levantamento divulgado na última sexta-feira (25). A pesquisa, contratada pela TV Gazeta, é a segunda consulta à população realizada após o início da campanha.
As pessoas consultadas que declaram voto em Lorenzo Pazolini (Republicanos) são as mais decididas: 71% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 29% afirmam que ainda podem mudar de candidato. No último levantamento, divulgado em 27 de agosto, os índices eram de 66% e 34%, respectivamente.
Já 61% do eleitorado de Ricardo Ferraço (MDB) afirma que a escolha é definitiva, e 39% ainda podem mudar de ideia. Antes, a escolha era definitiva para 54%, enquanto para 46%, era volátil.
As pessoas consultadas que declaram voto em Helder Salomão (PT) e consideram a escolha definitiva somam 53%, ante 47% que ainda podem escolher outro nome. O eleitorado do petista variou em sentido contrário ao dos concorrentes, visto que, na última pesquisa, os decididos eram 64%, enquanto 36% ainda poderiam mudar de ideia.
Veja dados da pesquisa sobre a escolha do voto para governador:
- É definitiva: 63%
- Pode mudar: 37%
- Não sabem ou não responderam: 0
Além da sondagem publicada na última sexta, o calendário prevê mais uma pesquisa no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.