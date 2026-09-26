Quaest: 6 a cada 10 eleitores já definiram voto para governo do ES

Já 61% do eleitorado de Ricardo Ferraço (MDB) afirma que a escolha é definitiva, e 39% ainda podem mudar de ideia. Antes, a escolha era definitiva para 54%, enquanto para 46%, era volátil.





As pessoas consultadas que declaram voto em Helder Salomão (PT) e consideram a escolha definitiva somam 53%, ante 47% que ainda podem escolher outro nome. O eleitorado do petista variou em sentido contrário ao dos concorrentes, visto que, na última pesquisa, os decididos eram 64%, enquanto 36% ainda poderiam mudar de ideia.





Veja dados da pesquisa sobre a escolha do voto para governador:





É definitiva: 63%

63% Pode mudar: 37%

37% Não sabem ou não responderam: 0





Além da sondagem publicada na última sexta, o calendário prevê mais uma pesquisa no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.