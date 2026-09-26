Receita de manjar branco com calda de ameixa: aprenda passo a passo

Feito com leite de coco, leite, amido de milho e açúcar, o manjar branco é uma das sobremesas mais tradicionais da confeitaria brasileira. A doçura tem gostinho de infância para algumas gerações, pois teve seu auge nos anos 1980.
Na receita que você confere abaixo, a finalização é feita com calda de ameixa preta. Para garantir a cremosidade dessa preparação, acompanhe as instruções passo a passo!
Ingredientes:
Manjar
- 8 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 xícaras de leite
- 400 ml de leite de coco
- 1 xícara de açúcar
Calda
- 1 xícara (chá) de água
- 200g de ameixa preta picada
- Separe uma forma com furo central (18 centímetros de diâmetro).
- Em uma panela média, dissolva o amido de milho no leite.
- Junte o leite de coco e uma xícara (chá) de açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até engrossar.
- Coloque na forma reservada e deixe esfriar. Leve à geladeira por quatro horas ou até ficar firme.
- Em uma panela pequena, coloque a outra xícara de chá de açúcar, a água e as ameixas picadas.
- Cozinhe em fogo médio por 10 minutos ou até obter uma calda levemente espessa. Deixe esfriar e leve à geladeira por três horas.
- Desenforme o manjar sobre um prato, regue com a calda e sirva em seguida.
- Junte ao manjar meia xícara (chá) de coco ralado.
- Sirva também em porções individuais (para isso, reduza a quantidade de amido de milho para seis colheres e monte em formas individuais).