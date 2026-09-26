Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fim de semana

Receita de manjar branco com calda de ameixa: aprenda passo a passo

Feita com leite de coco e amido de milho, a sobremesa é uma das mais tradicionais da confeitaria brasileira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 07:00

Manjar de coco com calda de ameixa
Manjar de coco com calda de ameixa. Foto: Maizena

Feito com leite de coco, leite, amido de milho e açúcar, o manjar branco é uma das sobremesas mais tradicionais da confeitaria brasileira. A doçura tem gostinho de infância para algumas gerações, pois teve seu auge nos anos 1980. 


Na receita que você confere abaixo, a finalização é feita com calda de ameixa preta. Para garantir a cremosidade dessa preparação, acompanhe as instruções passo a passo! 

Manjar branco com calda de ameixa

Ingredientes: 


Manjar

  • 8 colheres (sopa) de amido de milho
  • 2 xícaras de leite
  • 400 ml de leite de coco
  • 1 xícara de açúcar


Calda

  • 1 xícara (chá) de água
  • 200g de ameixa preta picada

Modo de preparo:

  1. Separe uma forma com furo central (18 centímetros de diâmetro).
  2. Em uma panela média, dissolva o amido de milho no leite​.
  3. Junte o leite de coco e uma xícara (chá) de açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até engrossar.
  4. Coloque na forma reservada e deixe esfriar. Leve à geladeira por quatro horas ou até ficar firme.​
  5. Em uma panela pequena, coloque a outra xícara de chá de açúcar, a água e as ameixas picadas.
  6. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos ou até obter uma calda levemente espessa. Deixe esfriar e leve à geladeira por três horas.
  7. Desenforme o manjar sobre um prato, regue com a calda e sirva em seguida.
  8. Junte ao manjar meia xícara (chá) de coco ralado.
  9. Sirva também em porções individuais (para isso, reduza a quantidade de amido de milho para seis colheres e monte em formas individuais).

Veja Também 

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça é dica para o feriado; veja receita

Imagem de destaque

Hora da sobremesa: aprenda a fazer um delicioso manjar de côco com laranja

Imagem de destaque

Aprenda a fazer manjar de coco com calda de goiabada para a sobremesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que algumas pessoas acreditam que a IA é um Anticristo
Imagem BBC Brasil
'Um dos grandes mistérios da ciência': o que a anestesia geral revela sobre o nosso cérebro
Imagem de destaque
Sesa, Anchieta e Guarda Municipal: 20 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados