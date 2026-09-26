Receita de manjar branco com calda de ameixa: aprenda passo a passo

Feito com leite de coco, leite, amido de milho e açúcar, o manjar branco é uma das sobremesas mais tradicionais da confeitaria brasileira. A doçura tem gostinho de infância para algumas gerações, pois teve seu auge nos anos 1980.





Na receita que você confere abaixo, a finalização é feita com calda de ameixa preta. Para garantir a cremosidade dessa preparação, acompanhe as instruções passo a passo!