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Para adoçar

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça é dica para o feriado; veja receita

Sobremesa propõe uma combinação surpreendente de sabores brasileiros em pleno 7 de setembro, Dia da Independência
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 11:00

Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça
Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça. Foto: Acervo/Água Doce
Um pudim que combina sabores brasileiros é a dica de HZ para adoçar o feriado da Independência, 7 de setembro. Preparada com tapioca granulada, a receita é finalizada com uma saborosa calda de coco e cachaça. 

Curtiu a sugestão de sobremesa? Então, confira abaixo as instruções e capriche na preparação! 
Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça 

Ingredientes: 


Pudim


1 xicara (chá) com tapioca granulada

500ml de leite de coco

1 xícara (chá) de leite integral

1 lata de leite condensado

3 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha


Calda


1 xícara (café) de açúcar

½ xícara (chá) de água

¼ de xícara (chá) de cachaça (Coquinho)

½ xícara (chá) de leite de coco

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Modo de preparo:


  1. Em uma tigela, misture a tapioca com o leite de coco e o leite integral. Deixe descansar por 30 minutos, até que os grãos fiquem macios. 
  2. Em seguida, no liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, a essência de baunilha e a pitada de sal. Acrescente a tapioca já hidratada e bata rapidamente, apenas para misturar.
  3. Para a calda, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado, mexendo até dissolver. 
  4. Acrescente a cachaça e o leite de coco, misture bem e deixe reduzir até engrossar levemente.
  5. Para a montagem e o cozimento, caramelize a forma com a calda e despeje a mistura do pudim. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 50 minutos ou até firmar. 
  6. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos quatro horas antes de desenformar. Sirva com mais calda por cima.

Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Clique aqui para ver mais receitas

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