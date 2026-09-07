Pudim de tapioca com calda de coco e cachaça é dica para o feriado; veja receita

Ingredientes:
Pudim
1 xicara (chá) com tapioca granulada
500ml de leite de coco
1 xícara (chá) de leite integral
1 lata de leite condensado
3 ovos
1 colher (chá) de essência de baunilha
Calda
1 xícara (café) de açúcar
½ xícara (chá) de água
¼ de xícara (chá) de cachaça (Coquinho)
½ xícara (chá) de leite de coco
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture a tapioca com o leite de coco e o leite integral. Deixe descansar por 30 minutos, até que os grãos fiquem macios.
- Em seguida, no liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, a essência de baunilha e a pitada de sal. Acrescente a tapioca já hidratada e bata rapidamente, apenas para misturar.
- Para a calda, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado, mexendo até dissolver.
- Acrescente a cachaça e o leite de coco, misture bem e deixe reduzir até engrossar levemente.
- Para a montagem e o cozimento, caramelize a forma com a calda e despeje a mistura do pudim. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 50 minutos ou até firmar.
- Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos quatro horas antes de desenformar. Sirva com mais calda por cima.