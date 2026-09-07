Ne-Yo faz show elegante e lotado que precisava estar em palco maior no Rock in Rio

É que, mesmo quem talvez estivesse indo fazer uma pausa para comer decidiu ficar depois de ouvir a irresistível Closer. Com ar misterioso e um chapéu preto com um ângulo cobrindo os olhos, Ne-Yo cantou afinado o tempo todo com seu registro alto que já o fez ser chamado de "herdeiro de Michael Jackson" - título dado também a tantos outros com o mesmo registro, como seu contemporâneo The Weeknd.