Ne-Yo faz show elegante e lotado que precisava estar em palco maior no Rock in Rio

Ne-Yo teve que manter a festa iniciada pelo Black Eyed Peas no Rock in Rio no domingo, 6. O cantor se apresentou no Palco Sunset entre a banda que desfilou hits dos anos 2000 e o headliner Calvin Harris. E fez um show sofisticado que merecia estar no Palco Mundo.
Merecia e precisava - no sentido do protagonismo assumido por ele, mas principalmente por questões de espaço. O público que se movimentou do Palco Mundo para o Sunset para ver o cantor foi tão expressivo a ponto de provocar uma verdadeira aglomeração.
É que, mesmo quem talvez estivesse indo fazer uma pausa para comer decidiu ficar depois de ouvir a irresistível Closer. Com ar misterioso e um chapéu preto com um ângulo cobrindo os olhos, Ne-Yo cantou afinado o tempo todo com seu registro alto que já o fez ser chamado de "herdeiro de Michael Jackson" - título dado também a tantos outros com o mesmo registro, como seu contemporâneo The Weeknd.
Mesmo sem assumir esse posto de cover do Rei do Pop, é inegável que o cantor soube muito bem surfar na onda de seu R&B contagiante do começo do milênio. Era claro que, a cada hit, de Miss Independent a So Sick ou Mad, um filme de memórias devia passar pela mente de quem escolheu ficar para o show.
Como costuma fazer nas apresentações, Ne-Yo reafirmou sua importância na música do início dos anos 2000 tocando dois sucessos de sua autoria: Take a Bow, interpretado por Rihanna, e Irreplaceable, cantada por Beyoncé.
Mesmo com problemas no telão, desafio que tem sido recorrente até no Palco Mundo, e sem cantar muito nesse trecho do show, ele conseguiu manter o público vibrando com a sensação de relembrar as duas faixas.
A partir desse ponto até as duas músicas posteriores, Beautiful Monster e Let Me Love You, o telão ficou exibindo apenas o logo do Rock in Rio em vez do artista.
O problema fez o público mais distante se virar formando rodas entre amigos, mas sem deixar de curtir.
Depois disso, o show ficou mais dançante, com uma parceria dele com o headliner do dia, Let's Go, e faixas como Give Me Everything. Missão cumprida. E parte do público começou a ir embora antes da apresentação de Calvin Harris.