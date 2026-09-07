7 de Setembro: 5 filmes e documentários para entender a Independência do Brasil

José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista, filósofo, estrategista e uma das personalidades mais importantes no processo de emancipação do Brasil. É exatamente isso que a produção “Bonifácio: O Fundador do Brasil” retrata. Dirigido por Mauro Ventura, a trama conta a trajetória de vida do “Patriarca da Independência”, como ficou conhecido, a partir de uma série de entrevistas com historiadores. Além disso, revela algumas de suas aventuras de forma inovadora e diferente dos formatos literários.