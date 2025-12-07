Queijo italiano

Pudim de grana padano: conheça a receita do chef Juarez Campos

Sobremesa é a mais famosa do restaurante Oriundi, fundado há mais de trinta anos pelo cozinheiro que é um dos ícones da gastronomia capixaba

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:00

Pudim de queijo grana padano servido no restaurante Oriundi, em Vitória Crédito: Fabio Machado

Se a sua sobremesa favorita é pudim, fique atento às próximas linhas deste texto: elas trazem uma das receitas mais requisitadas pelos clientes no tradicional restaurante Oriundi, fundado há mais de trinta anos em Vitória pelo chef Juarez Campos.

Hoje à frente do espaço Casa do Chef Juarez, onde realiza eventos intimistas, jantares festivos e cursos de culinária, o cozinheiro, professor e ícone da gastronomia capixaba adaptou uma receita de pudim de queijo feita por sua mãe, Therezinha, para recriar a sobremesa, de origem portuguesa e muito amada pelos brasileiros, com um toque italiano.

Para isso, usou um dos queijos mais famosos da Itália, o grana padano, produzido especificamente na Planície Padana, no Vale do Rio Pó, que abrange regiões como Piemonte, Lombardia, Vêneto e Emília-Romanha. Confira o passo a passo:

Pudim de queijo grana padano

Rendimento: 20 fatias, em média

Tempo médio de preparo: 90 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Pudim:

2 latas de leite condensado



4 ovos



1 litro de leite integral



200g de queijo grana padano italiano ralado

Calda:

125g de açúcar



1 copo de água

O chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o leite condensado, os ovos, o leite e o queijo grana padano ralado. Retire a espuma que se forma na superfície da mistura. Coloque a mistura em uma forma para pudim de tamanho padrão, com furo central, já sobre a calda feita previamente com o açúcar e a água. Leve ao forno preaquecido a 250ºC em banho-maria por 15 minutos. Após esse tempo, abaixe a temperatura do forno para 150ºC, mantenha em banho-maria e termine de assar, por mais ou menos 60 minutos.

Espere amornar para desenformar, com cuidado.

