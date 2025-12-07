Editorias do Site
Pudim de grana padano: conheça a receita do chef Juarez Campos

Sobremesa é a mais famosa do restaurante Oriundi, fundado há mais de trinta anos pelo cozinheiro que é um dos ícones da gastronomia capixaba

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:00

Pudim de queijo grana padano do chef Juarez Campos no restaurante Oriundi
Pudim de queijo grana padano servido no restaurante Oriundi, em Vitória Crédito: Fabio Machado

Se a sua sobremesa favorita é pudim, fique atento às próximas linhas deste texto: elas trazem uma das receitas mais requisitadas pelos clientes no tradicional restaurante Oriundi, fundado há mais de trinta anos em Vitória pelo chef Juarez Campos.

Hoje à frente do espaço Casa do Chef Juarez, onde realiza eventos intimistas, jantares festivos e cursos de culinária, o cozinheiro, professor e ícone da gastronomia capixaba adaptou uma receita de pudim de queijo feita por sua mãe, Therezinha, para recriar a sobremesa, de origem portuguesa e muito amada pelos brasileiros, com um toque italiano.

Para isso, usou um dos queijos mais famosos da Itália, o grana padano, produzido especificamente na Planície Padana, no Vale do Rio Pó, que abrange regiões como Piemonte, Lombardia, Vêneto e Emília-Romanha. Confira o passo a passo:

Pudim de queijo grana padano

Rendimento: 20 fatias, em média
Tempo médio de preparo: 90 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Pudim:
  • 2 latas de leite condensado
  • 4 ovos
  • 1 litro de leite integral
  • 200g de queijo grana padano italiano ralado
  • Calda:
  • 125g de açúcar
  • 1 copo de água
Juarez Campos, chef de cozinha e professor
O chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

Modo de preparo:

  1. Bata no liquidificador o leite condensado, os ovos, o leite e o queijo grana padano ralado. 
  2. Retire a espuma que se forma na superfície da mistura. 
  3. Coloque a mistura em uma forma para pudim de tamanho padrão, com furo central, já sobre a calda feita previamente com o açúcar e a água. 
  4. Leve ao forno preaquecido a 250ºC em banho-maria por 15 minutos. 
  5. Após esse tempo, abaixe a temperatura do forno para 150ºC, mantenha em banho-maria e termine de assar, por mais ou menos 60 minutos.
  6. Espere amornar para desenformar, com cuidado.

