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CBN e as Dicas do Chef

Hora da sobremesa: aprenda a fazer um delicioso manjar de côco com laranja

Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 12:26

Publicado em 

27 ago 2022 às 12:26
Manjar de coco
Manjar de côco Crédito: Pixabay
A receita desta semana do CBN e as Dicas do Chef remete a infância do chef Juarez Campos, que vai ensinar como fazer uma deliciosa sobremesa: manjar de côco com laranja. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.00s - 27-08-22
A RECEITA:
INGREDIENTES PUDIM:
6 COLHERES DE SOPA DE AMIDO DE MILHO
1 LITRO DE SUCO DE LARANJA NATURAL
1 LATA DE LEITE CONDENSADO
1 VIDRO DE LEITE DE COCO
50G DE COCO RALADO
INGREDIENTES CALDA:
1 COLHER DE SOBREMESA DE AMIDO DE MILHO
2 XÍCARAS DE CHÁ DE SUCO DE LARANJA NATURAL
½ XÍCARA DE CHÁ DE AÇÚCAR
GOMOS DE LARANJA E FRUTAS PARA DECORAR
PREPARO PUDIM:
EM UMA PANELA, COLOQUE O AMIDO DISSOLVIDO NO SUCO, O LEITE CONDENSADO, O LEITE DE COCO E O COCO RALADO.
LEVE AO FOGO BRANDO, MEXENDO SEMPRE ATÉ ENGROSSAR.
COLOQUE E UMA FORMA UMEDECIDA COM ÁGUA.
DEIXE ESFRIAR E LEVE À GELADEIRA ATÉ FIRMAR.
PREPARO CALDA:
EM UMA PANELA, COLOQUE O AMIDO DISSOLVIDO NO SUCO DE LARANJA E O AÇÚCAR.
LEVE AO FOGO BRANDO MEXENDO SEMPRE ATÉ ENGROSSAR. DEIXE ESFRIAR.
DESENFORME O MANJAR, DECORE COM AS FRUTAS E SIRVA COM A CALDA.

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