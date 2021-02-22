Aprenda a fazer manjar de coco com calda de goiabada para a sobremesa

Uma das combinações mais queridas e certeiras na confeitaria à base de frutas é a de coco com goiaba, e o chef pâtissier Flávio Duarte fez dessa dupla a protagonista de uma sobremesa de dar água na boca: manjar de coco com cobertura de goiabada.

Segundo o chef, o segredo do sucesso nessa receita está no equilíbrio entre os ingredientes e no respeito ao modo de preparo. "Uma dica para o manjar não rachar é você nunca esquecer de untar a forma e só desenformar quando passar três horas na geladeira”, reforça.