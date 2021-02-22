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Doçura das boas

Aprenda a fazer manjar de coco com calda de goiabada para a sobremesa

Sugestão do chef pâtissier Flávio Duarte rende 12 porções e requer no mínimo três horas na geladeira antes que seja servida

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:30
Manjar de coco com calda de goiabada do chef Flávio Duarte
O manjar é fácil de fazer mas demora algumas horas para ficar pronto  Crédito: MF Press Global/Divulgação
Uma das combinações mais queridas e certeiras na confeitaria à base de frutas é a de coco com goiaba, e o chef pâtissier Flávio Duarte fez dessa dupla a protagonista de uma sobremesa de dar água na boca: manjar de coco com cobertura de goiabada.
Segundo o chef, o segredo do sucesso nessa receita está no equilíbrio entre os ingredientes e no respeito ao modo de preparo. "Uma dica para o manjar não rachar é você nunca esquecer de untar a forma e só desenformar quando passar três horas na geladeira”, reforça. 

MANJAR DE COCO COM COBERTURA DE GOIABADA

  • Rendimento: 12 porções
  • Tempo: 15 minutos + 3 horas de geladeira
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Manjar:
  • 3 xícaras de leite integral
  • 1 vidro pequeno de leite de coco
  • ½ colher (chá) de sal
  • 9 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pedaço de canela em pau
  • 4 colheres (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (chá) de manteiga
  • Cobertura:
  • 500 ml de suco concentrado de goiaba
  • 1 xícara de açúcar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Junte todos os ingredientes, exceto a manteiga, e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.
  2.  Retire do fogo, junte a manteiga e transfira imediatamente para uma fôrma de 24 cm com furo no meio, untada com manteiga ou desmoldante. 
  3. Deixe esfriar e leve o manjar à geladeira por no mínimo três horas.
  4. Para preparar a calda, junte, em uma panela, o suco concentrado de goiaba e o açúcar. Deixe reduzir a 1/3 e reserve. 
  5. Desenforme o manjar e sirva com a calda por cima. Se preferir, decore com alguns pedaços de goiaba.

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