Aprenda a fazer manjar de coco com calda de goiabada para a sobremesa

Uma das combinações mais queridas e certeiras na confeitaria à base de frutas é a de coco com goiaba, e o chef pâtissier Flávio Duarte fez dessa dupla a protagonista de uma sobremesa de dar água na boca: manjar de coco com cobertura de goiabada.
Segundo o chef, o segredo do sucesso nessa receita está no equilíbrio entre os ingredientes e no respeito ao modo de preparo. "Uma dica para o manjar não rachar é você nunca esquecer de untar a forma e só desenformar quando passar três horas na geladeira”, reforça.
MANJAR DE COCO COM COBERTURA DE GOIABADA
- Rendimento: 12 porções
- Tempo: 15 minutos + 3 horas de geladeira
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Manjar:
- 3 xícaras de leite integral
- 1 vidro pequeno de leite de coco
- ½ colher (chá) de sal
- 9 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pedaço de canela em pau
- 4 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 colher (chá) de manteiga
- Cobertura:
- 500 ml de suco concentrado de goiaba
- 1 xícara de açúcar
- MODO DE PREPARO:
- Junte todos os ingredientes, exceto a manteiga, e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.
- Retire do fogo, junte a manteiga e transfira imediatamente para uma fôrma de 24 cm com furo no meio, untada com manteiga ou desmoldante.
- Deixe esfriar e leve o manjar à geladeira por no mínimo três horas.
- Para preparar a calda, junte, em uma panela, o suco concentrado de goiaba e o açúcar. Deixe reduzir a 1/3 e reserve.
- Desenforme o manjar e sirva com a calda por cima. Se preferir, decore com alguns pedaços de goiaba.