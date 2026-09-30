Venezuelano morre ao ser arremessado da carroceria de picape em Aracruz

Um homem de 36 anos morreu após ser arremessado da carroceria de uma Fiat Strada durante um capotamento na manhã desta quarta-feira (30), próximo à entrada da Estrada das Carretas, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Emerson Ubencio Almeida Vilera, natural da Venezuela.





De acordo com a PM, a caminhonete estaria em alta velocidade e o motorista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o capotamento. Com o impacto, Emerson foi arremessado da carroceria. O motorista fugiu do local após o acidente.





Equipes da Polícia Científica e um guincho foram acionados para atender à ocorrência. A reportagem procurou a corporação e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.