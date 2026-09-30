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Homem é preso por importunação sexual em Cachoeiro

Caso aconteceu em um ponto de ônibus no Centro de Cachoeiro; segundo a GCM, suspeito tentou fugir de bicicleta após a revolta de populares que presenciaram a situação

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 10:27

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

30 set 2026 às 10:27

Um homem de 31 anos foi preso por importunação sexual na tarde desta terça-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), uma equipe que realizava patrulhamento no Centro foi acionada para atender a ocorrência, envolvendo uma mulher que estava em um ponto de ônibus.


Segundo a vítima, ela estava sentada no ponto quando o suspeito chegou e se sentou ao lado dela passou a observar constantemente suas partes íntimas e a coxa. Em seguida, o homem teria exposto o órgão genital e começado a se masturbar enquanto olhava diretamente para a vítima. A mulher gritou e se afastou do local. De acordo a GCM, o suspeito tentou fugir de bicicleta.


O homem foi localizado nas proximidades da Igreja Catedral, na Rua Jerônimo Ribeiro. Foi realizada uma revista, mas nenhum material ilícito foi encontrado com ele. A vítima reconheceu o suspeito e, segundo a Guarda, foi dada voz de prisão por importunação sexual. Durante a abordagem, o homem teria apresentado resistência, sendo necessário o uso de algemas como medida de contenção e segurança.


Segundo a Polícia Civil, o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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