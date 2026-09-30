Vila Velha realiza mutirão de exames de ultrassonografia

A Prefeitura de Vila Velha vai realizar cerca de mil exames de imagem ao longo de outubro para pacientes da rede municipal de saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, contempla exames de ultrassonografia mamária, transvaginal, de abdômen total e do aparelho urinário.
Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h, na clínica Multimagem, em Vitória, nos dias 3, 17 e 24 de outubro.As vagas são destinadas exclusivamente a usuários já encaminhados e agendados pelas Unidades de Saúde do município.
Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da rede municipal para receber informações sobre data, horário e orientações para a realização dos exames. Por isso, não é necessário procurar diretamente a clínica para solicitar agendamento.
Também integra a programação de saúde do município a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, que está em Vila Velha desde 3 de setembro. Eles oferecem exames gratuitos de ultrassonografia e tomografia computadorizada e permanecem em funcionamento até 17 de outubro. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira