Três pessoas morrem em acidente com duas motos em Rio Bananal

Segundo a Polícia Militar, em uma moto estava o casal João Souza Ribeiro, de 57 anos, e Maria Helena Lyra Ribeiro, de 41 anos. Eles eram moradores de Córrego São João. Já a terceira vítima estava sozinha em outra motocicleta. O homem foi identificado como Fernando Pereira de Souza. Segundo populares, ele morava em São Jorge do Tiradentes. A identidade dos três também foi confirmada com a Prefeitura de Rio Bananal.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma vizinha de familiares do casal afirmou que o sepultamento dos dois ocorreu na tarde de domingo, e que eles deixam dois filhos. As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais constataram apenas que a moto do casal estava no lado esquerdo da rodovia e a de Fernando no lado direito.