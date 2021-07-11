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Norte do ES

Três pessoas morrem em acidente com duas motos em Rio Bananal

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas são dois homens e uma mulher, e tiveram a morte confirmada no local da batida

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 09:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jul 2021 às 09:39
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O casal João Souza Ribeiro e Maria Helena Lyra à esquerda e Fernando Pereira de Souza à direita.  Crédito: Redes sociais
Uma colisão envolvendo duas motos deixou três pessoas mortas na noite deste sábado (10), em São João do Buraco, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. As causas do acidente não foram reveladas.
Segundo a Polícia Militar, em uma moto estava o casal João Souza Ribeiro, de 57 anos, e Maria Helena Lyra Ribeiro, de 41 anos. Eles eram moradores de Córrego São João. Já a terceira vítima estava sozinha em outra motocicleta. O homem foi identificado como Fernando Pereira de Souza. Segundo populares, ele morava em São Jorge do Tiradentes. A identidade dos três também foi confirmada com a Prefeitura de Rio Bananal.
Por meio de nota enviada na manhã deste domingo (11), a Polícia Civil afirmou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma vizinha de familiares do casal afirmou que o sepultamento dos dois ocorreu na tarde de domingo, e que eles deixam dois filhos. As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais constataram apenas que a moto do casal estava no lado esquerdo da rodovia e a de Fernando no lado direito.

Atualização

12/07/2021 - 11:14
Após a publicação desta reportagem, as três vítimas foram identificadas. O texto foi atualizado. 

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