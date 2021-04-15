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No abdome

Homem morre após ser ferido com chifrada de touro em Rio Bananal

A vítima foi levada em estado grave para um hospital da cidade e encaminhada para outra unidade em Linhares, mas não resistiu

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 10:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 abr 2021 às 10:38
Homem morre após ser chifrado por boi no ES
Homem morre após ser chifrado por touro no ES Crédito: Arquivo pessoal
Um homem, identificado como Rodrigo Coutinho de Araújo, de 30 anos, morreu após ser chifrado por um touro em Chapadão, no interior de Rio BananalNorte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (14). Rodrigo foi levado para um hospital da cidade e encaminhado para outra unidade em Linhares, por conta da gravidade do ferimento, mas não resistiu.
De acordo com informações de pessoas próximas a Rodrigo, ele estava tentando capturar o animal quando foi chifrado no abdome. Rodrigo foi socorrido com vida e levado por volta das 9h30 para o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, que fica em Rio Bananal. Segundo a equipe médica, a chifrada no abdome atingiu as vísceras, que se deslocaram, provocando forte sangramento. 
Devido à gravidade do ferimento, o homem foi encaminhado por volta das 10h40 para o Hospital Rio Doce, que fica em Linhares, também no Norte do Estado, mas não resistiu e veio a óbito.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma amiga de Rodrigo, Camila Menegueli, contou que estudou com ele no ensino fundamental. "A gente estudou no ensino fundamental. Ele era muito jovem, 30 anos. Ele foi embora por um tempo, mas a gente mantinha a amizade. Foi um baque a notícia", afirmou. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Bananal, que irá apurar se o dono do animal tomou todas as providências de vigilância do animal.
"Caso não tenha tomado, o dono do animal pode ser indiciado por homicídio culposo. Se nenhuma culpa for apurada e se ficar comprovado que o animal realmente foi o autor da morte, será solicitado o arquivamento do inquérito policial", finalizou. 
O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado para a família por volta das 15h desta quarta. 

BOI OU TOURO?

Segundo o médico-veterinário, Guilhermo Recla, a diferença entre boi e touro se dá pela reprodução. "O ponto de diferença entre boi e touro é a reprodução. Os animais que servem para a reprodução são chamados de touro, e os que são castrados são chamados de boi", afirmou.
Recla afirma ainda que tanto o boi como o touro possuem cornos, conhecidos como chifres, e que ambos podem ser agressivos ou "chifrarem" uma pessoa. "Esse fator do animal ser agressivo ou manso depende muito. Não está ligado diretamente à castração. Tem animal que é adestrado, tem animal que é mais agitado", explicou. 

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