Prefeito de Rio Bananal usa carro de som para alertar sobre Covid-19

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Com um microfone, Edimilson Santo Eliziario (MDB) alertou sobre os perigos da doença e pediu que a população use máscaras e pratique o distanciamento social. As falas do político foram intercaladas com uma mensagem gravada, que tratava da situação dos leitos da rede pública no Estado. O veículo percorreu as principais ruas de Rio Bananal.

Prefeito usa carro de som para pedir cuidados contra a Covid-19 no ES Crédito: Reprodução

CORONAVÍRUS EM RIO BANANAL

Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Sesa e atualizado nesta segunda-feira (15), Rio Bananal contabiliza 1.448 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.378 pessoas foram consideradas curadas e outras 17 morreram em decorrência da doença.