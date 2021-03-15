Prefeito de Rio Bananal usa carro de som para alertar sobre Covid-19

O aumento de casos de coronavírus e a crescente demanda por leitos no Estado está preocupando a Prefeitura de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Com isso, a cidade está reforçando as medidas de enfrentamento ao vírus. Uma delas chamou atenção nesta segunda-feira (15): o prefeito subiu em um carro de som para alertar a população sobre a pandemia.
Com um microfone, Edimilson Santo Eliziario (MDB) alertou sobre os perigos da doença e pediu que a população use máscaras e pratique o distanciamento social. As falas do político foram intercaladas com uma mensagem gravada, que tratava da situação dos leitos da rede pública no Estado. O veículo percorreu as principais ruas de Rio Bananal.
CORONAVÍRUS EM RIO BANANAL
Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Sesa e atualizado nesta segunda-feira (15), Rio Bananal contabiliza 1.448 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.378 pessoas foram consideradas curadas e outras 17 morreram em decorrência da doença.
No município, a taxa de letalidade é de 1,2%, abaixo da média no Estado, que está em 1,9%, segundo informações do Painel Covid-19. Ainda de acordo com o sistema, Rio Bananal já aplicou 1.090 doses das vacinas.