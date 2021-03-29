Trabalhador rural é morto a pauladas após briga em Rio Bananal

Um homem foi morto a pauladas em São Jorge de Tiradentes, interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (27). De acordo com a Polícia Militar, a vítima e um dos suspeitos de cometer o crime trabalhavam juntos em uma fazenda e haviam sido contratados para trabalhar na colheita de café. Durante a tarde, eles fizeram uso de bebida alcoólica e teriam se desentendido.
Após o desentendimento, o suspeito teria agredido o homem com golpes de pedaço de madeira até ele ir a óbito. Ainda segundo a PM, o suspeito teria recebido a ajuda de mais dois indivíduos. A Polícia Militar foi chamada ao local, atendendo a ocorrência de homicídio, e constatou o fato.
Segundo o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, que também responde por Rio Bananal, até o momento, os três suspeitos de terem cometido o crime já foram identificados, mas ainda não foram detidos. Os policiais civis retornaram à fazenda na manhã desta segunda-feira (29) para continuar as investigações sobre o caso.
"Os policiais foram para o local e as apurações já se iniciaram no final de semana. Foi uma confusão entre trabalhadores rurais contratados para a colheita. Os policiais retornaram na manhã de hoje para o local", afirmou.