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Norte do ES

Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável são presos em Rio Bananal

Os dois estavam com mandados de prisão em aberto e foram detidos. De acordo com a Polícia Civil, um deles é de Rondônia e estava se escondendo no ES

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:58

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:58
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). Os dois homens estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes e foram detidos por policiais civis.
Segundo a polícia, o primeiro caso trata-se de um homem de 61 anos, morador do distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, que teria abusado de uma criança de apenas 9 anos.

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Já no segundo caso, foi preso um homem morador da localidade de Córrego São Vicente, no mesmo município, de 38 anos. Dessa vez, o crime foi praticado na cidade de Ariquemes, interior de Rondônia. Segundo a polícia, após o crime do qual é suspeito, o homem se escondeu no interior da cidade capixaba, onde foi localizado e preso.
Depois das prisões, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e, logo em seguida, encaminhados para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha. 

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