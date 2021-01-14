Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável são presos em Rio Bananal

Dois suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). Os dois homens estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes e foram detidos por policiais civis.
Segundo a polícia, o primeiro caso trata-se de um homem de 61 anos, morador do distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, que teria abusado de uma criança de apenas 9 anos.
Já no segundo caso, foi preso um homem morador da localidade de Córrego São Vicente, no mesmo município, de 38 anos. Dessa vez, o crime foi praticado na cidade de Ariquemes, interior de Rondônia. Segundo a polícia, após o crime do qual é suspeito, o homem se escondeu no interior da cidade capixaba, onde foi localizado e preso.
Depois das prisões, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e, logo em seguida, encaminhados para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.