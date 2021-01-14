Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Caminhão tomba e interdita trecho da BR 259 em João Neiva

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) e um grande engarrafamento se formou na rodovia
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 jan 2021 às 09:01

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:01

Caminhão carregado com latinhas tombou na BR 259, em João Neiva
Caminhão carregado com latinhas tombou na BR 259, em João Neiva Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um caminhão tombou na BR 259 em João Neiva, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou a pista parcialmente interditada no quilômetro 7, próximo ao distrito de Cavalinho. 
A ocorrência foi por volta de 7 horas da manhã. O veículo estava carregado com latinhas e parte da carga ficou espalhada pela pista. O motorista disse que perdeu o controle da direção em uma curva logo após passar por um desnível no asfalto. Ele ainda bateu em uma proteção antes de tombar. 
Acidente foi próximo ao distrito de Cavalinho, em João Neiva
Acidente foi próximo ao distrito de Cavalinho, em João Neiva Crédito: TV Gazeta Noroeste
O condutor afirmou que o caminhão pertence a uma empresa de reciclagem em Vila Velha e que tinha ido buscar latinhas de cerveja em São Domingos do Norte. Ele viajava com um ajudante. Eles tiveram apenas escoriações leves. 
Uma equipe do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) esteve no local para fazer a limpeza da pista, já que parte da carga ficou espalhada. Um guincho foi acionado para retirar o caminhão, mas durante toda a manhã o trânsito ficou no sistema pare e siga.
Trânsito em sistema de pare e siga na região
Trânsito em sistema de pare e siga na região Crédito: TV Gazeta Noroeste

Atualização

14/01/2021 - 11:52
Após a publicação desta matéria, a reportagem acrescentou informações sobre a dinâmica do acidente, repassadas pela PRF. O texto foi atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 259 Colatina estradas João Neiva Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados