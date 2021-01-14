Caminhão tomba e interdita trecho da BR 259 em João Neiva

Um caminhão tombou na BR 259 em João Neiva, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou a pista parcialmente interditada no quilômetro 7, próximo ao distrito de Cavalinho.
A ocorrência foi por volta de 7 horas da manhã. O veículo estava carregado com latinhas e parte da carga ficou espalhada pela pista. O motorista disse que perdeu o controle da direção em uma curva logo após passar por um desnível no asfalto. Ele ainda bateu em uma proteção antes de tombar.
O condutor afirmou que o caminhão pertence a uma empresa de reciclagem em Vila Velha e que tinha ido buscar latinhas de cerveja em São Domingos do Norte. Ele viajava com um ajudante. Eles tiveram apenas escoriações leves.
Uma equipe do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) esteve no local para fazer a limpeza da pista, já que parte da carga ficou espalhada. Um guincho foi acionado para retirar o caminhão, mas durante toda a manhã o trânsito ficou no sistema pare e siga.
Atualização
14/01/2021 - 11:52
Após a publicação desta matéria, a reportagem acrescentou informações sobre a dinâmica do acidente, repassadas pela PRF. O texto foi atualizado.