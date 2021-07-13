Bloco de granito se desprende de carreta e cai perto de calçada em Guaçuí

Um acidente chamou atenção dos moradores de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na noite desta segunda-feira (12), por volta das 20h45. Um bloco de granito se desprendeu de uma carreta e caiu na Rua José Beato, no Centro do município, atingindo parte da calçada.
Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 52 anos, que não teve a identidade divulgada, contou que seguia pela Rua Rio Grande do Norte e, ao tentar fazer a curva, o bloco se desprendeu e caiu. Os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais característicos de consumo de bebida alcoólica.
O condutor informou que ingeriu vinho, mas quando foi oferecido o teste do bafômetro, ele se recusou. Sobre a procedência do bloco de pedra, o motorista disse que carregou no município de Iúna e que iria levá-lo para Cachoeiro de Itapemirim, porém errou o caminho, e chegou em Guaçuí.
A carreta foi retirada por um condutor habilitado e o motorista foi conduzido até delegacia de Alegre para demais esclarecimentos. Na manhã desta terça-feira (13), o bloco permanecia na rua aguardando a empresa responsável contratar um guincho para retirada.
De acordo com a polícia, moradores já haviam registrado a carreta passando com dificuldade em uma outra rua do município, minutos antes do acidente. Ninguém ficou ferido.
Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 52 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.