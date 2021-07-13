Membro de quadrilha que vendia pacote de TV a cabo pirata é preso no ES

"No Espírito Santo, cumprimos um mandado no município de Vila Velha, onde uma pessoa estaria fazendo a comercialização indevida destes sinais. Ele tinha dois sites, nos quais as pessoas podiam realizar um cadastro prévio para usufruir de forma gratuita por um determinado tempo e assim ver a qualidade do serviço. Após, as pessoas pagavam uma mensalidade entre R$ 20 a R$ 40 reais por mês e tinha acesso a todos os canais que as operadoras ofertam", detalhou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.