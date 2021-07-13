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Organização internacional

Membro de quadrilha que vendia pacote de TV a cabo pirata é preso no ES

A Operação 404 encontrou uma "central de distribuição" de canais montada em uma casa, em Vila velha. Um empresário de 29 anos foi preso, mas responde pelo crime em liberdade

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:46

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 jul 2021 às 15:46
Vila velha
Cabos, receptores, decodificadores e materiais para retransmissão do sinal a cabo também foram recolhidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A polícia identificou e prendeu, em Vila Velha, um homem que vendia o sinal de canais de TV a cabo pela internet, o que é ilegal. Segundo a polícia, ele era membro de uma quadrilha internacional e foi preso em uma ação nacional e também fora do país para combater a prática criminosa. A força-tarefa batizada de "Operação 404" foi realizada na última quinta-feira (8) e, além do Brasil, foi deflagrada nos Estados Unidos e também no Reino Unido.
No Brasil, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em nove Estados, um deles o Espírito Santo. Foi em uma casa localizada no bairro Vale encantado, em Vila Velha, que a polícia encontrou uma "central de distribuição". No local, um empresário de 29 anos foi detido. Ele compartilhava os sinais dos canais através de dois sites, ambos retirados do ar.

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No imóvel, cabos, receptores, decodificadores e muito material para a transmissão do sinal foram apreendidos. À polícia, o homem confessou fazer parte do esquema e alegou ter sido recrutado por um homem de São Paulo, como explicado pelo delegado Brenno Andrade em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (13).
"No Espírito Santo, cumprimos um mandado no município de Vila Velha, onde uma pessoa estaria fazendo a comercialização indevida destes sinais. Ele tinha dois sites, nos quais as pessoas podiam realizar um cadastro prévio para usufruir de forma gratuita por um determinado tempo e assim ver a qualidade do serviço. Após, as pessoas pagavam uma mensalidade entre R$ 20 a R$ 40 reais por mês e tinha acesso a todos os canais que as operadoras ofertam", detalhou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.
Vila Velha
Na casa onde o mandado foi cumprido, a polícia descobriu uma central ilegal de distribuição de canais Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O homem preso foi indiciado pelo crime de violação de direito autoral, porém responde em liberdade. Ainda de acordo com Brenno Andrade, mais de 300 sites foram bloqueados e 90 aplicativos deixaram de funcionar após a operação ser deflagrada. Desta forma, a continuidade da prática criminosa é severamente impactada e difícil para ser reestabelecida. 

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