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Investigação

Ministério da Justiça deflagra 2ª fase da 'Operação 404' contra pirataria online

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:42

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:42

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Segunda fase da Operação 404 investiga crimes contra a propriedade intelectual na Internet Crédito: Pixabay
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e as Polícias Civis de dez Estados deflagraram na manhã desta quinta-feira (5), a segunda fase da Operação 404 para investigar crimes contra a propriedade intelectual na Internet - pirataria online. Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, além da desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e da remoção de perfis e páginas em redes sociais.
Segundo o MJSP, a ofensiva conta com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos (Adidância de Polícia de Imigração e Alfândega-Homeland Security Investigations (HSI) e Departamento de Justiça) e do Reino Unido (IPO - Intellectual Property Office e PIPCU - Police Intellectual Property Crime Unit).
Nos Estados Unidos, as autoridades identificaram três domínios que foram bloqueados por facilitar a violação criminal de propriedade intelectual, informou a pasta.
O nome da operação, 404, faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível, aponta o Ministério da Justiça.
A primeira etapa da investigação foi aberta em novembro de 2019, quando foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo foram bloqueados e suspensos.

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