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Confronto

Operação policial contra comboio de milicianos deixa 12 mortos no Rio

As mortes ocorreram durante uma tentativa de interceptar um comboio de quatro carros que transportavam suspeitos de integrar uma milícia

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 09:30
Ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal deixou 12 mortos
Ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal deixou 12 mortos Crédito: Reprodução
Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal deixou 12 mortos na noite desta segunda (12), em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com as polícias, os homens foram mortos em confronto com policiais.
As mortes ocorreram durante uma tentativa de interceptar um comboio de quatro carros que transportavam suspeitos de integrar uma milícia, em um acesso à rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal.
Durante a tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil, os criminosos reagiram atirando contra os policiais. Pelo menos oito fuzis, além de pistolas e munições, foram apreendidos.

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